破4億晉升影史第6！《陽光女子合唱團》票房湧泉爆發 孫淑媚曝淚別阿公遺憾
由導演林孝謙執導的《陽光女子合唱團》，在上映一個月後票房勢如破竹，今日正式宣布突破4億大關，累積數字穩坐台灣影史第6名。這股「陽光熱潮」不僅在戲院發酵，劇中「女力軍團」上週末更展開北中南影人謝票場，演員們使出渾身解數，將映後座談變成狂歡同歡會，孫淑媚清唱、苗可麗「開罵」祝福、安心亞火辣熱舞，讓影迷在流完眼淚後帶著笑聲離場。
上週末（1/31-2/1）《陽光女子合唱團》團隊在短短兩天內完成「北中南謝票」不可能的任務，演員們不僅與影迷碰拳互動，更在廳內載歌載舞、與觀眾「練笑話」。林孝謙導演感性表示，這些創意是為了感謝支持者的陪伴，而票房能衝高，更歸功於演員們深厚的舞台底氣與催化力，讓每一場映後都充滿驚喜。
孫淑媚淚憶阿公「帶我看妳演的戲」
在高雄場謝票時，孫淑媚分享了一段揪心往事。她憶起小時候常在二輪戲院看電影，曾對阿公許下「帶你去看我演的電影」的承諾，遺憾的是阿公已不在人世。孫淑媚語帶哽咽地說：「現在看到很多人帶著爺爺奶奶來看《陽光女子合唱團》，心裡都酸酸的，但觀眾們都幫我彌補了遺憾，真的很感動。」
為了回饋鄉親，她不僅清唱〈媽媽你沒對我講〉，更搞笑戴上大便帽與影迷組成「屎黨」，甚至大方獻上公主抱，展現十足誠意。
苗可麗破4億笑稱：我失憶了
台中場則由「大姐大」苗可麗坐鎮，被問到破4億的感想，她幽默回應：「那我就失憶啦！所有不愉快的事情都忘記了！」她在現場大放送紅包與筆記本，甚至應觀眾要求加碼「罵人大祝福。」苗可麗直言這部電影具有神奇的連結力，讓平時說不出口的愛，能透過帶家人看電影來傳達。
殺人犯之子因片尋親和解
導演林孝謙也分享了最令他震撼的回饋：一位被出養的孩子，在得知親生父母是殺人犯受刑人後，因看了《陽光女子合唱團》決定回頭重新認識父母；台中女監更有收容人看完整個大和解。林孝謙感性表示：「希望這部電影讓很多事情多了一點可能。」
跑了最多場映後的安心亞則與何曼希在台北場壓軸登場。安心亞不僅在泰坦廳挑戰B-Box，更與Nike老師大跳〈我心狂野〉，她滿足地說：「看到電影帶給大家力量，就算累也覺得很有意義。」新生代亮點何曼希也因戲圈粉無數，感性謝謝影迷讓她變得更活潑。《陽光女子合唱團》目前熱映中。
