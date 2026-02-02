破45萬人次使用 大台南公車「智慧等車」全面上線

〔記者王姝琇／台南報導〕大台南公車「智慧等車」功能已突破45萬使用人次，即起擴大納入市區公車路線，連同已上線的6大幹支線，台南所有公車路線皆可使用「智慧等車」功能，從站牌即可直接通知司機有人等車，不怕公車過站不停。

交通局長王銘德表示，全國首創大台南公車「智慧等車」是針對「等公車」提出的解決方案，民眾透過大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRCode或候車亭鍵盤等3方式，就能將訊號傳送到公車駕駛座旁的車機，提醒司機下一站有乘客要上車。

廣告 廣告

王銘德指出，為整合新加入的市區客運業者不同車機介面，歷經系統開發、整合及實車測試，正式將市區公車納入「智慧等車」功能，新增25條公車路線，並同步建置150台車機及716處站位，完成後本市6大幹支線公車及市區公車路線及站位皆可使用「智慧等車」服務功能，是全國唯一提出全方位整體解決方案完成所有公車路線「智慧等車」功能建置的縣市。

在APP和QRcode智慧等車功能，若將進站班次是低地板或無障礙公車，會一併顯示「輪椅上車」的選項，搭乘輪椅的朋友也可勾選，提早提醒司機預備服務。公共運輸處處長劉佳峰提醒，公車進站時請乘客仍務必記得招手搭乘，更為可靠。

【看原文連結】

更多自由時報報導

週三就是「立春」！廖大乙：送走「破枯壞礙」迎好運

中部以北今低溫下探13度 明起回暖、週六再轉冷

今起降雨趨緩！週末「很強」冷空氣南下 吳德榮：平地低溫下探8度

北中部週一清晨有雨 週三明顯回暖到週五

