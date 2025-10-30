破5兆美元！輝達市值超越印日德GDP 黃仁勳身家1週增160億美元

隨著輝達市值突破5兆美元，執行長黃仁勳的淨資產也來到1800億美元。美聯社



受惠於人工智慧（AI）發展，晶片巨擘輝達（NVIDIA）今天（10/30）成為全球首家市值突破5兆美元的企業，規模超越印度、日本及德國等多國的GDP，如果把輝達視為一個國家，規模甚至可比美全球前十大經濟體。

根據《彭博》報導，輝達的市值已超越荷蘭、西班牙、義大利、阿拉伯聯合大公國及波蘭等國家股市總和。全球僅美國、中國、日本、香港及印度的股市總值高於輝達，距離超越印度約2500億美元。

另外，輝達目前在標普500指數市值佔了近十分之一，超過印度、日本和德國等國的國內生產毛額，如果輝達是國家，規模可媲美全球前十大經濟體。

廣告 廣告

輝達執行長黃仁勳的身家也隨公司市值飆漲，其淨資產超過1800億美元，光是本週就增加逾160億美元，相較於年初，則是增加近680億美元。

更多太報報導

堰塞湖潰決徐榛蔚奔台北拜廟 張峻狂酸「刊登尋人啟事」！縣府回應了

川習會登場！川普：可能今天簽署貿易協議

介入粿粿婚姻！廠商忍7年怒揭「王子黑歷史」：接代言沒職業道德