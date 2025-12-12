破8成民眾反助理費淪立委私房錢 民進黨：不希望國家變得「又黑又紅」

民進黨說，人民不希望國家變得「又黑又紅」。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（12）日召集黨籍立委，討論如何因應藍白這段期間通過傷害國家安全、財政永續、人民權利的法案。對此，民進黨也公布最新民調指出，破8成民眾反對「助理費由立委統籌且不需單據」、「國籍法放寬中配參政權」。民進黨發言人吳崢表示，從民調可看出，台灣人民不希望國家變得「又黑又紅」。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今上午召開「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會。

民進黨民調顯示，破8成民眾反對助理費淪立委私房錢。 圖：民進黨提供

韓瑩說明民調，「助理費由立委統籌且不需單據」，不支持 84%、支持 8%；「貪污助理費除罪化」，不支持 79%、支持 13%；「停止公教年改」，不支持 55%、支持28%；「不當黨產條例排除救國團」，不支持 51%、支持 30%。

廣告 廣告

韓瑩續指，「國籍法放寬中配參政權」，不支持 81%、支持 12%；「六親等不能通婚放寬到四親等」，不支持 70%、支持19%；「離島建設條例開放中資」，不支持 68%、支持26%；「中配 6 改 4」，不支持 60%、支持28%。

民進黨民調顯示，破8成民眾反對放寬中配參政權。 圖：民進黨提供

吳崢表示，從民調可看出，國人對於立法院的動態，也就是國民黨推的種種法案感到憂心，台灣人民不希望國家變得「又黑又紅」。

吳崢說明，又黑的部分是指，立委修法不是為了社會進步、制度更加開放、透明，而是利用修改法律上下其手，圖利特定少數人。他舉例，包括助理薪水變成立委的私房錢；傷害還在就職中、為國家奉獻的年輕軍公教第一線人員，圖利退休公務員；以及把國民黨不當黨產，再度從國家搶走，交到國民黨手中。

吳崢表示，又紅的部分則是國家安全防線一一失守，包括在雙重國籍上，公職、立委、公務員不設防線；以及「離島建設條例」變成經濟跟國安破口，成為「洗產地」方便之門。他說，高比例民眾都對這些民調表態不支持，不希望國家變得又黑又紅。

吳崢指出，賴清德上午談話讓人感受到山雨欲來的氛圍，一來跟台灣社會報告，立法院進度對社會安定產生相當大危險，二來不厭其煩一講再講，希望國民黨懸崖勒馬、回頭是岸。他強調，國家內部有不同意識形態都是民主必然，但應該共同為國家利益打拚。

本次民調來源為民進黨民調中心，訪問對象為20歲以上具有投票權的公民，並依照年齡、性別、戶籍進行加強。其中，助理費、不當黨產、通婚、離島建設條例等題執行日期是2025年12月8日至10日，完成1105份，抽樣誤差則是在95%的信心水準下，正負2.9%。停止公教年改、放寬中配參政、中配6改4等議題，執行日期是2025年11月24日至25日，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負3.1%。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲盼成為台灣曼德拉？鍾佳濱酸：要不要看自己到底做了什麼？

裝修公司得標5.9億彈藥採購案 黃國昌怒：納稅錢不是給綠胡搞瞎搞