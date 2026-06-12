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英國法院週五針對一起挺巴勒斯坦示威做出重判。四名「巴勒斯坦行動（Palestine Action）」成員因闖入以色列國防科技公司廠房大肆破壞，甚至打傷警察致其脊椎骨折，遭法官認定為「恐怖主義行為」，分別被判處4年8個月至7年8個月不等的重刑。

這起事件發生在2024年8月，四名身穿紅色工作服的活動人士，手持大鐵錘與鐵撬，強行闖入以色列國防科技公司埃爾比特系統（Elbit Systems）位於英國布里斯托（Bristol）的廠房。他們瘋狂砸毀電腦、無人機等高價值設備，造成超過100萬英鎊（約新台幣4100萬元）的嚴重損失，並與前來阻止的保全及警方發生激烈衝突。

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倫敦伍利奇皇家法庭（Woolwich Crown Court）指出，23歲的被告 Samuel Corner 在衝突中，持重達7磅的大鐵錘連續重擊女警背部兩次，導致該名女警脊椎骨折。法官 Jeremy Johnson 痛批其對正在執行公務的執法人員使用「極端且無端」的暴力，並判定整起襲擊為「恐怖主義行為」，重判 Samuel Corner 7年8個月徒刑。另外三名被告 Charlotte Head、Leona Kamio 與 Fatema Rajwani 則分別被判處4年8個月至5年不等的刑期。

該組織辯稱，他們的目的是為了「拆除無人機與武器」，阻止這些裝備被用於加薩走廊（Gaza Strip）殺害平民。判決當天，法庭外聚集了約500名支持者抗議，警方隨後逮捕了107人。這起判決也讓英國政府與該抗議團體之間的法律拉鋸戰再度成為焦點。

原文出處：砸以色列軍工廠致警骨折 4名英國挺巴人士遭重判

本文由AI協作，經編輯審核後發布