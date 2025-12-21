砸兩本抱2月賺逾2.6萬元！ 黃金存摺佈局人氣旺

台銀黃金存摺19日每公克報價4411元。（圖／報系資料照）

黃金價格今年表現亮眼，也讓銀行的黃金存摺業績大好。第一銀行統計，今年前11月黃金存摺承作金額約新台幣102億元、開戶數約7800戶。合庫銀行今年黃金存摺申購量較去年同期成長約95％。

在美國聯準會（Fed）宣布降息 1 碼後，美元轉弱，國際金價隨之走高，再創下近一個月新高，台銀黃金存摺19日每公克報價4411元。

若回顧先前金價自高檔回落至每公克3894元時進場，以20萬元購買黃金存摺，大約能買到51公克，實際成本約為19萬8594元。受惠於美國降息與美元走弱帶動的金價上漲，其資產市值已增至約22萬4961元，不到2個月獲利超過2.6萬元。

安泰銀行指出，今年來詢問黃金存摺的客戶明顯增加，尤其30歲以下年輕族群交易更成長30％，顯示黃金不僅是避險資產，更成為理財新手踏入投資市場的重要選擇之一。

黃金存摺除方便購買且保存容易，還可透過銀行的網路銀行，隨時依市價單筆買入，或是以定期定額方式，無痛累積黃金資產。

