砸千萬實測「中獎機率」！頂流YouTuber掃空樂透店 開獎結果拍桌崩潰
記者林宜君／台北報導
日本知名YouTuber「Hajime社長」再度挑戰高燒腦企劃，這回直接拿真金白銀驗證樂透運氣。Hajime社長日前公開影片，透露自己與網友集資豪砸日幣5687萬3000元（約新台幣1160萬元）購買日本「Jumbo樂透」，最終中獎金額曝光後，連本人都忍不住拍桌直呼震撼。擁有約1630萬訂閱數的Hajime社長，過去以大手筆實驗型企劃聞名。
2025年12月31日，Hajime社長分享挑戰冬季Jumbo樂透的全過程。其實早在夏季，Hajime社長就曾自掏腰包花日幣100萬元買樂透，結果僅中日幣20萬8300元，虧損超過日幣79萬元。這回Hajime社長不死心，再以相同金額二度挑戰。影片中，Hajime社長原本打算在同一家投注站一次買齊日幣100萬元的彩券，卻因店內現貨不足，僅能購入日幣50萬元的實體彩券，他索性直接把整間店的現貨全數掃空。剩下的日幣50萬元，則投入Jumbo樂透官方推出的「集資購買」機制，並自行發起群組邀請他人一同參與，最終集資購買共達18萬9910張彩券，總金額衝上日幣5687萬3000元。
本期Jumbo樂透頭獎最高為日幣7億元，另設有日幣1.5億元、日幣1億元等多個高額獎項，小獎則從日幣300元至日幣1萬元不等。Hajime社長先與友人對獎實體彩券，結果日幣50萬元僅中日幣14萬800元，虧損明顯，讓Hajime社長把最後希望全押在集資彩券上。然而結果同樣不如預期。集資購買的彩券總共只中日幣1866萬5000元，依出資比例分配後，Hajime社長實際僅分回日幣3萬2729元。換算下來，投入與回收金額落差極大，讓他當場情緒潰堤、拍桌崩潰，也再度引發網友熱議「樂透真的只能當娛樂」。
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
更多三立新聞網報導
迪麗熱巴替身曝光長相幾乎一模一樣！網友分不清真假
館長辱罵于朦朧惹怒中國粉絲！直播商品遭瘋狂退貨 網嗆：你算什麼東西
不滿畢書盡走紅翻臉？7旬翁貼大字報狂罵「厚顏無恥」 判決出爐了
強震夜全台驚魂！小S罕見現身報平安 IG限動一句話引關注
其他人也在看
名店年菜早鳥預購攻略！3招上桌秘訣擺出澎湃團圓宴 紅豆食府佛跳牆組2千有找快搶
歲末年終聚會機會多，朋友相聚、家人團圓，在家一起圍爐聊天吃飯最溫馨！想在家享受名店餐廳料理，又想要「看起來澎湃又有面子」，關鍵在於組合與上桌技巧。Yahoo好好買 ・ 6 小時前 ・ 1
派彩結果出爐！威力彩頭獎連19槓 下期獎金上看4億
台彩今（1）日派彩結果出爐，本期威力彩頭獎未開出，已是第19次槓龜，下期頭獎獎金上看4億元；今彩539部分，頭獎也未開出，貳獎開出159注，每注獎金2萬元。01/01獎項獎號如下：．威力彩：第一區中獎台視新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 391
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息
203萬人注意！元大台灣50（0050)今（2）日公布配息，每受益權單位擬配發1元，以收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 7
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 13
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 4 小時前 ・ 15
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 4 小時前 ・ 7
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 102
2026年12生肖事業運曝光 3生肖吉星高照、2生肖低迷
迎接2026年新的一年，命理師楊登嵙指出，每年磁場的變化，就會有不同的感應和變化，2026年運勢昌旺為生肖雞、豬、蛇，吉星高照；生肖馬為值太歲、生肖鼠為沖太歲，太歲當頭，無喜恐有禍，運勢低迷，勞神傷財，注意要趨吉避凶。2026年12生肖事業前途：自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 1 天前 ・ 22
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 25
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 18
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 178
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 91
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 134
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 1
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 7 小時前 ・ 356
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 10