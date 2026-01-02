砸千萬實測「中獎機率」！頂流YouTuber掃空樂透店 開獎結果拍桌崩潰

記者林宜君／台北報導

日本知名YouTuber「Hajime社長」再度挑戰高燒腦企劃，這回直接拿真金白銀驗證樂透運氣。Hajime社長日前公開影片，透露自己與網友集資豪砸日幣5687萬3000元（約新台幣1160萬元）購買日本「Jumbo樂透」，最終中獎金額曝光後，連本人都忍不住拍桌直呼震撼。擁有約1630萬訂閱數的Hajime社長，過去以大手筆實驗型企劃聞名。

Hajime社長分享挑戰冬季Jumbo樂透的全過程。（圖／翻攝自hajimesyacho YT）

2025年12月31日，Hajime社長分享挑戰冬季Jumbo樂透的全過程。其實早在夏季，Hajime社長就曾自掏腰包花日幣100萬元買樂透，結果僅中日幣20萬8300元，虧損超過日幣79萬元。這回Hajime社長不死心，再以相同金額二度挑戰。影片中，Hajime社長原本打算在同一家投注站一次買齊日幣100萬元的彩券，卻因店內現貨不足，僅能購入日幣50萬元的實體彩券，他索性直接把整間店的現貨全數掃空。剩下的日幣50萬元，則投入Jumbo樂透官方推出的「集資購買」機制，並自行發起群組邀請他人一同參與，最終集資購買共達18萬9910張彩券，總金額衝上日幣5687萬3000元。

Hajime社長先與友人對獎實體彩券，結果日幣50萬元僅中日幣14萬800元，虧損明顯，讓Hajime社長把最後希望全押在集資彩券上。（圖／翻攝自hajimesyacho YT）

本期Jumbo樂透頭獎最高為日幣7億元，另設有日幣1.5億元、日幣1億元等多個高額獎項，小獎則從日幣300元至日幣1萬元不等。Hajime社長先與友人對獎實體彩券，結果日幣50萬元僅中日幣14萬800元，虧損明顯，讓Hajime社長把最後希望全押在集資彩券上。然而結果同樣不如預期。集資購買的彩券總共只中日幣1866萬5000元，依出資比例分配後，Hajime社長實際僅分回日幣3萬2729元。換算下來，投入與回收金額落差極大，讓他當場情緒潰堤、拍桌崩潰，也再度引發網友熱議「樂透真的只能當娛樂」。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

