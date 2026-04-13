砸千萬養兒！母「因1心態」逼走獨子：過妳自己的人生 晚年生活超悽慘

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

財經中心／王文承報導

一名56歲母親為獨生子投入超過1500萬日圓的教育費，甚至犧牲自身生活品質，最終卻從兒子口中聽見「我這輩子都不會再回去了」。（示意圖／PIXABAY）

許多父母不惜投入大量金錢與心力培養孩子，期望他們長大後能有所成就，並在未來回饋家庭、讓父母安享晚年。然而，日本一名56歲母親為獨生子投入超過1500萬日圓（約新台幣296萬元）的教育費，甚至犧牲自身生活品質，最終卻從兒子口中聽見「我這輩子都不會再回去了」。這句話讓她震驚與失落交織，原本出於無私的付出，最終卻走向令人心碎的結局。

母砸千萬養兒 因1心態逼走獨子晚年悽慘



根據《THE GOLD ONLINE》報導，這名化名真理子的母親，與丈夫及獨子同住。丈夫年收入約800萬日圓（約新台幣158萬元），但較少參與家庭事務，使她逐漸承擔起兒子教育的主要責任。

廣告 廣告

從小學開始，真理子便為兒子安排補習，並讓他參加中學考試進入私立學校，之後順利升上東京知名私立大學。包含學費、補習費及各項開銷，總支出超過1500萬日圓。為了負擔這些費用，她生活極為節儉，甚至兼職工作貼補家用。

然而，兒子在成長過程中雖未出現明顯反抗，與母親的溝通卻逐漸減少。真理子並未察覺異狀，仍認為「男孩子本來就不愛說話」。直到兒子大學畢業、進入大型企業工作並搬離家中後，兩人關係開始急遽轉變。她多次聯繫未果，訊息往往石沉大海，對方只以「我很忙」回應。

幾個月後，真理子在未事先告知的情況下前往兒子住處，卻在互動過程中對其生活細節與人際關係過度干涉。面對母親的言行，兒子最終情緒爆發，當場表示：「媽，我這輩子都不會再回去了。請你學會放手，過你自己的人生。」

這番話讓真理子震驚不已、難以回神。她坦言：「如果沒有我，我不知道他是否能進入現在的公司。我為他付出那麼多，甚至犧牲自己，為什麼會變成這樣？」更直言，這樣的結果讓她一度感到人生失去意義。

報導指出，雖然投入教育資源本屬常態，但若過度介入子女的人生選擇，反而可能帶來壓力，甚至造成關係裂痕。真理子事後才理解，兒子長期承受來自家庭的期待，在升學與就業上缺乏自主空間，最終選擇以距離作為回應。

專家也提醒，親子關係不僅是「養育」，更重要的是「適時放手」。當孩子逐漸走向獨立，父母若無法調整角色與界線，往往容易引發衝突，甚至導致關係疏離。

更多三立新聞網報導

研究揭「自做1事」降23%失智風險！新手更降67%機率

去鹿港買麵線糊！店員傳授他當地「特殊吃法」 驚呆眾人：碗白買了

又要發錢了？立委提議「每人普發1萬元」石油津貼 主計長態度曝光

一堆人不知！衛生紙包裝丟垃圾桶？環保局揭正確做法：丟錯最高罰6000元

