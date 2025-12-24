砸數億採購 北市消防無線電 30米斷訊

台北市消防局斥資數億元採購新式消防無線電，市議員張志豪揭露，許多消防員反映「根本不能用」，消防局測試也顯示即使加裝中繼台與天線，通訊距離僅約30公尺就可能斷線，與測試報告記載「訊號良好」有明顯落差，他要求應盡快換掉設備。消防局24日回應，將視實際需求架設中繼台，以確保通訊不間斷。

消防局於民國111至112年建置新式消防無線電，系統於113年1月啟用，張志豪表示，112年測試報告中載明「訊號良好、驗收通過」，但這1年來他在各分隊實際走訪，消防員皆反映「根本不能用」，消防局今年11月測試時，雖然加裝中繼台、天線，結果也顯示訊號僅要超過30公尺就會完全斷線。

張志豪指出，根據問卷調查顯示，消防員對於新式消防無線電整體滿意度，有73.3％的人不滿意，收訊品質有84.5％不滿意，救災時有82.2％認為不可靠，經統計消防員認為因為通訊不良，自身生命安全因此受到威脅共23次、讓待救民眾陷入生命危險5次、災情有可能因此擴大有35次，消防員更直言帶著新式消防無線電在火場裡，簡直是在賭命。

另外，張志豪說，若消防員無線電收訊不好，需要設置無線電中繼台，以強化訊號確保通訊不間斷，但中繼台竟由中隊負責管理，實際進火場的是分隊，往往在通訊中斷後才發現需要中繼台卻已無法回報指揮官，且也未明確規範由誰運送、搬運與架設，在混亂危險的火場中，迫使第一線人員在救災與通訊間取捨。

張志豪強調，消防員的生命不該成為替廠商檢驗機器的犧牲品，若設備不符合需求就要盡快換掉。

消防局回應，已於12個行政區中隊配置3具行動中繼台，目前合計36台，平時由中隊統籌管理與維護保養，若災害發生時，初期分隊抵達是以救助人命、撲滅火勢等救援任務為優先，設置無線電中繼設備等後勤幕僚作業則由中、大隊幕僚負責。

消防局表示，若災害現場為地下室等特殊環境，經評估有通訊覆蓋不足情形，現場指揮官將視實際需求架設中繼台，以提升無線電通訊品質，確保救災人員聯繫品質及救災安全。