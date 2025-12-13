砸數百億推TPASS...汽機車數量雙創新高

根據公路局統計，截至今年十月底，自用小客車數量已達七百一十七萬輛、機車達一千四百六十八萬輛，雙雙創下歷史新高。記者余承翰／攝影

政府近年砸數百億力推ＴＰＡＳＳ通勤月票等公共運輸優惠，盼能降低民眾對私人運具的依賴，但根據交通部公路局統計，截至今年十月底，自用小客車數量已達七一七萬輛、機車一四六八萬輛，雙雙創下歷史新高，其中機車數量又比前年增加廿七萬輛之多。

交通部表示，汽機車持有率增加，可能受外在環境的影響，包括疫後經濟大幅復甦，民眾持有能力增加，以及近期因應美國關稅衝擊，貨物稅減免等，並不代表公共運輸推動成效受到限制。

但學者直言，政府推行ＴＰＡＳＳ只是鼓勵本來就搭乘公共運輸民眾更頻繁搭乘，實際上根本無法轉移民眾使用運具的習慣，且政府一味只用「補貼」政策，反而無形中限制了客運業的服務轉型與提升。

汽機車駕駛 多用來通勤通學

根據交通部「機車及自用小客車使用狀況調查報告」指出，機車駕駛平均年齡為四十七點二歲，去年平均一周使用機車四點八天，一天騎乘四十六點六分鐘，以「通勤（學）」為最主要用途，至於使用機車通勤（學），轉乘其他交通工具者，比率不及一成。

至於自用小客車的駕駛，平均年齡為五十歲，逾八成駕駛有在兼用其他交通工具，以兼用機車占比最多。平均一周開車三點九天，一天行駛一點八個小時，同樣是通勤（學）為主要用途。

養車成本提高 養機車變便宜

此外，調查也發現，汽車養車成本也提高，去年平均每輛一年需支出八萬四三一七元，較兩年前增加五五○元，其中北部車主負擔最重，年花費超過九萬元，其中光是停車費高達一點一萬餘元，為其他縣市的二點六倍至九點五倍；南部與中部車主年花費約七點九萬元，東部約六點六萬元。養車成本雖增加，汽車登記數仍持續成長。

機車養車費用呈現下降趨勢。去年平均每輛機車的變動支出為八六一○元，較一一一年減少一五七元。大型重型燃油機車養車費最高，達一萬六五三九元；電動機車平均支出一萬五○六元，其中充電或電池租用費達七七一七元，甚至高於部分燃油機車的油料支出。

通勤月票 讓使用者更頻繁搭

對於政府花大錢推動ＴＰＡＳＳ，汽機車的持有數卻創下新高，交通部說，依據最新統計，汽機車使用的長度、頻率都有降低，表示民眾使用習慣已漸有轉變。

交通部說，目前每月常態使用ＴＰＡＳＳ人數已經高達九十八點二萬人次，且持續增加中，去年整體公共運輸使用量已經較一一一年增加達百分之廿七點四，今年一到九月公共運輸使用量，更較去年全年總量成長百分之二點四，都是公共運輸推動具明顯效果的證明。

消基會交通委員會召集人李克聰分析，政府投入數百億元推動ＴＰＡＳＳ通勤月票，但實際使用者多半仍是原本就搭乘公共運輸的族群，只是使用頻率提高，表面上人次增加，實際上公共運輸的市占率成長有限，顯示現行政策仍難以有效吸引私人運具使用者轉移。

