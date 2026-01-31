砸百萬挺過疫情！琳妲6年餐酒館宣告收攤 親吐關鍵主因

琳妲經營6年餐酒館宣布收攤。（圖／翻攝自琳妲IG）





樂天女孩琳妲2020年與「反骨男孩」成員酷炫、蕾菈，在台北東區斥資百萬合開餐酒館XOXO （前身為Arpia），如今已邁入第6個年頭，豈料，琳妲今（31）日在社群無預警宣布歇業，「不愛了，是知道，該好好說再見了。」

琳妲回想起剛開店的時期，剛好碰上疫情攪局，即便很多店家都面臨倒閉，他們仍努力堅持挺過，「撐過最難的時候，也撐過那些不被看好的日子。」直到餐廳迎來4週年，她希望能夠換一個新的樣子，決定更改店名、重新裝潢，「我們以為，故事會繼續寫下去。」

廣告 廣告

琳妲餐酒館剛開幕就碰上疫情。（圖／翻攝自琳妲IG）

琳妲餐酒館剛開幕就碰上疫情。（圖／翻攝自琳妲IG）

琳妲原以為能夠重新出發，沒想到卻迎來大環境的改變，東區人潮不再像以往熱鬧，「有些努力，真的不是努力就能對抗。」最終決定忍痛宣布歇業，她也向曾經前來的顧客獻上感謝，「結束的不是回憶，只是這一段旅程，先走到這裡」。



【更多東森娛樂報導】

●不只包1萬6！小S給陳漢典紅包「真實金額」曝光 經紀人證實了

●獄中如何解決性需求？更生人親解答 薔薔也震驚

●姚元浩、鬼鬼錄影爆口角！情緒失控險動手嗆：真的想揍妳

