砸退休金買獨棟豪宅！夫妻因「這1事」遭兒斷聯 晚年慘狀曝光：好後悔
財經中心／王文承報導
許多人懷抱買房夢，等到退休後領到一筆退休金，便決定實現年輕時未完成的夢想，卻往往忽略整體財務規劃與貸款風險，反而讓晚年陷入經濟困境。日本一對6旬夫妻就因退休後圓夢購屋，最終不僅生活品質下滑，甚至對這個決定感到後悔不已。
砸退休金買豪宅 夫妻因1事慘兒斷聯
根據《THE GOLD ONLINE》報導，6年前，A先生（66歲）與妻子B女士（61歲）在神奈川縣郊區購入一棟附帶花園的二手獨棟住宅。夫妻倆過去長期租屋，婚後先住在兩房一廳的公寓，孩子出生後再搬進四房一廳的住所，隨著人生階段調整居住空間，正是租屋生活的一大優點。
然而，A先生心中始終懷抱著「有一天能擁有自己的房子，在附花園的獨棟住宅中悠閒生活」的夢想。6年前他屆齡退休，工作告一段落，兩名孩子也已離家，於是向妻子提出購屋計畫。
最終，他們選中一棟位於神奈川縣、通勤東京尚算便利的房屋，該地點也讓B女士倍感親切，因為她童年時曾在當地生活。夫妻倆以3800萬日圓（約新台幣760萬元）購入屋齡25年的二手房，向銀行貸款2800萬日圓（約新台幣560萬元），貸款期限15年，每月需還款約16萬日圓（約新台幣3.2萬元），原本規劃75歲前還清。
A先生在60歲時申請房貸，並打算等領取退休金後提前清償部分貸款。65歲那年，他領到1800萬日圓（約新台幣360萬元）的退休金，隨即拿出其中800萬日圓提前還款，預期可在70歲前清償完畢，但此時夫妻倆的總資產僅剩約1300萬日圓（約新台幣260萬元）。
依照原先的估算，A先生自65歲起每月可領取18萬日圓退休金，B女士則有每月8萬日圓的兼職收入，合計月收約26萬日圓（約新台幣5.2萬元）。由於當時最在意的是盡快還清房貸，夫妻倆並未特別留意退休後的長期生活開支。
沒想到實際領取退休金後才發現，需扣除社會保險費，A先生每月實際到手僅約16萬日圓。再加上物價上漲、食品與生活支出增加，家中經濟狀況逐漸吃緊，只能每月動用2至3萬日圓的存款度日，看著存款餘額不斷縮水，A先生心情愈發低落。
除了日常開銷，房屋本身也帶來額外負擔。熱水器故障必須更換，未來幾年還需進行外牆與屋頂整修，進一步加重經濟壓力。夫妻倆坦言，一旦開始為金錢煩惱，就再也無法享受退休生活。
剛搬入新家時，他們曾在庭院種菜、栽花，憧憬悠閒的退休時光，如今卻只剩雜草叢生的小花園，連整理的心力都沒有。
最讓A先生感到痛心的，是住在東京的孩子們幾乎不再前來探望。距離對一日來回而言略遠，過夜又不夠吸引人，久而久之，孩子們便不再造訪，讓原本期待的天倫之樂逐漸消失。
B女士近來常感嘆：「看來我的退休生活會很孤獨，其實我本來並不想搬來這裡。」每當聽到這番話，A先生都深感懊悔，原以為能帶來幸福的買房夢，最終卻成了沉重的退休負擔。
更多三立新聞網報導
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
外國人坐優先席！老翁烙英文逼問有懷孕嗎？開口討「醫療證明」眾人氣炸
迎接黃仁勳？他驚見寧夏夜市加裝「巨型棚架」擠爆 當地人揭背後真相
機車族陷阱？紅燈鑽車縫「1舉動」秒噴1800元 眾人驚呆：每天都這樣
其他人也在看
高房價引爆「等房潮」！全台繼承移轉創史上新高 雙北成財富傳承重鎮
房市在政策調控下陷入交易寒冬，買不起房只能等待「資產傳承」。根據內政部最新統計，全台繼承移轉棟數達7萬8324棟，再創歷史最高紀錄；贈與移轉棟數為5萬2722棟，也是2016年以來次高。專家分析，在人口結構面臨不可逆的高齡化趨勢，以及居高不下的房價壓力，年輕世代購屋門檻不斷墊高，「等房族」已逐漸取代購屋，成為當前取得不動產的主流管道之一。太報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
自稱會通靈！他預言霍諾德爬101會失足 大翻車神隱4天遭嗆出來面對
曾在9年前征服酋長岩的美國極限攀爬好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）周日完成畢生心願，成功征服台北101，成為史上第一個在101最高處自拍的人類。而在開始前許多人唱衰，甚至有一名自稱擁有通靈能力的網友預言霍諾德會失足，大翻車後神隱至今，遭網友嗆聲出來面對。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
《傳產》房市回神 上季價量回來了
【時報-台北電】2025年第四季國泰房地產指數28日出爐，價、量都回來了，上一季「價穩量增」，相較去年同季「價穩量縮」，全國每坪均價58.08萬元再創新高，季漲0.81％；總體來說，成交價、推案量、銷售率、成交量等四大指標都回神，惟全台房市仍處於偏弱格局，信用管制緊縮未明顯改變之下，預期2026年仍將延續盤整走勢。 2025年第四季國泰房地產指數顯示，開價、議價率、成交價均維持穩定；推案量與銷售率中幅增加，成交量大幅增加。 銷售率方面，30日平均銷售率已擺脫2025年第三季的窒息量，第四季10％以下銷售率占比81％，10％～15％約占10％，20％以上占5％，15％～20％占4％。就各都表現觀察，以新竹銷售率突破二位數達11.64％，表現一枝獨秀。 成交量方面，新北市季增1.68倍最明顯，台北市及桃園季增8成，台中減少，台南持穩。 至於成交價方面，以新竹季漲8.5％較多，台南、台北市都季漲4％以上，惟新北市則季跌3.44％最明顯。全國每坪平均58.08萬元，刷新史上新高紀錄，季漲0.81％；其中台北市每坪133.0萬元、新北市65.67萬元、桃園47.72萬元、新竹55.30萬元、台中時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
獨家／消費者炸鍋 豐康牧場：憑消費證明「全額退」
獨家／消費者炸鍋 豐康牧場：憑消費證明「全額退」EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
鼎泰豐翻版「劉家宴」 傳2月將進駐台北信義區
鼎泰豐翻版「劉家宴」 傳2月將進駐台北信義區EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
房市回神 上季價量回來了
2025年第四季國泰房地產指數28日出爐，價、量都回來了，上一季「價穩量增」，相較去年同季「價穩量縮」，全國每坪均價58.08萬元再創新高，季漲0.81％；總體來說，成交價、推案量、銷售率、成交量等四大指標都回神，惟全台房市仍處於偏弱格局，信用管制緊縮未明顯改變之下，預期2026年仍將延續盤整走勢。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
永悅健康創新板上市案 證交所審議通過
證交所今（28）日召開第877次「有價證券上市審議委員會」，審議永悅健康股份有限公司初次申請創新板股票上市案，審議結果為通過。Yahoo股市 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
政府月底發錢了！一早存摺「近4萬入帳」
生活中心／李明融報導勞動部勞工保險局行事曆顯示，2026年1月將發放多筆款項，今（29）分別發放「勞保年金給付」、「災保年金給付」、「災保失能照護補助」、「勞退月退休金」以及「國民年金保險生育給付」，另外，明天（30日）還有6筆津貼持續發放，請符合補助條件的民眾留意是否成功入帳。民視 ・ 30 分鐘前 ・ 2則留言
四大利多 文曄、大聯大法人點讚
摩根士丹利證券指出，在AI ASIC需求增加與利率走低背景下，半導體通路商獲利成長動能可望進一步增強，強調是被市場忽略、卻可切入AI成長的族群，最新將文曄（3036）納入研究範圍，給予「優於大盤」投資評等，推測合理股價198元；投顧研究機構也看好大聯大（3702）前景，營運動能可望加溫。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
水蒸氣消融術20分鐘解決攝護腺肥大
64歲黃姓企業老闆因攝護腺肥大，長期飽受解尿困難與頻尿困擾，雖曾接受藥物治療，卻因口乾及逆行性射精（精液排入膀胱而非體外)等副作用影響生活品質，同時又擔心傳統手術會傷及性功能，遲遲卻步，經衛生福利部豐原醫院泌尿科評估後，採用新式微創攝護腺「水蒸氣消融術（Rezum）」，手術僅約20分鐘、免開刀、不影響性功能，成功改善排尿問題，重拾生活自在。豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，Rezum水蒸氣消融術是透過細針將無菌水蒸氣注入攝護腺肥大部位，利用熱能使肥大組織萎縮，並隨時間自然吸收，此項手術具備三大優勢：手術時間短、安全性高，整個過程約20分鐘，多數病患可於當天返家；保留性功能，相較傳統電切或雷射手術，可大幅降低對勃起神經及射精功能的影響；術後生活品質明顯提升，不僅改善排尿症狀，也 ...台灣新生報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
股市教父挨刀1／揭！超級金主賈文中父子搭上「誠美材掏空案」主嫌林勇任 打亂凌巨科技經營權
[FTNN新聞網]社會中心／調查報導大摩在最新的面板產業報告中指出，主流電視面板報價已止跌轉漲，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）交投明顯升溫，然而，資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
關稅衝擊就學 政大急難慰助最高5萬
因應美國關稅衝擊，行政院去年9通過韌性特別預算案，教育部核發65億元協助公私立大學校務經營，這筆經費已編達各校。政治大學近期公告獲1805萬元補助款，針對因美國關稅影響而遭遇生活變故，導致就學困難的在學學生，可申請補助，最高5萬元。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
山寨鼎泰豐「原地換殼」？華北門市換牌劉家宴 傳2月插旗台北
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台灣知名餐飲業「鼎泰豐」在中國華北爆發經營權之爭，周刊報導，負責中國華北鼎泰豐分店營運的恒泰豐餐飲公司董事長林禮宏，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2026馬年吉祥話成語、創意諧音哏懶人包！長輩、生意夥伴祝賀語一次收藏
馬年吉祥話你準備好了沒？新年將至，無論是走春拜年、祝福親朋好友，或是拜訪客戶、送禮，多少都會用到幾句應景的馬年祝福語，既能討個吉利，也可活絡感情。究竟馬年吉祥話有哪些？馬年對聯可以寫什麼？Yahoo新聞編輯室帶你一次掌握，讓你春節期間不管走到哪裡都不詞窮！Yahoo新聞編輯室 ・ 20 小時前 ・ 3則留言
水蒸氣消融術 擺脫攝護腺肥大
記者徐義雄∕台中報導 64歲黃姓企業老闆攝護腺肥大，飽受解尿困難與頻尿困擾；接受藥物…中華日報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前 ・ 6則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 168則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 186則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言