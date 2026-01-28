砸退休金買獨棟豪宅！夫妻因「這1事」遭兒斷聯 晚年慘狀曝光：好後悔

財經中心／王文承報導

日本一對6旬夫妻就因退休後圓夢購屋，最終不僅生活品質下滑，甚至對這個決定感到後悔不已。（示意圖／PIXABAY）

許多人懷抱買房夢，等到退休後領到一筆退休金，便決定實現年輕時未完成的夢想，卻往往忽略整體財務規劃與貸款風險，反而讓晚年陷入經濟困境。日本一對6旬夫妻就因退休後圓夢購屋，最終不僅生活品質下滑，甚至對這個決定感到後悔不已。

砸退休金買豪宅 夫妻因1事慘兒斷聯



根據《THE GOLD ONLINE》報導，6年前，A先生（66歲）與妻子B女士（61歲）在神奈川縣郊區購入一棟附帶花園的二手獨棟住宅。夫妻倆過去長期租屋，婚後先住在兩房一廳的公寓，孩子出生後再搬進四房一廳的住所，隨著人生階段調整居住空間，正是租屋生活的一大優點。

廣告 廣告

然而，A先生心中始終懷抱著「有一天能擁有自己的房子，在附花園的獨棟住宅中悠閒生活」的夢想。6年前他屆齡退休，工作告一段落，兩名孩子也已離家，於是向妻子提出購屋計畫。

最終，他們選中一棟位於神奈川縣、通勤東京尚算便利的房屋，該地點也讓B女士倍感親切，因為她童年時曾在當地生活。夫妻倆以3800萬日圓（約新台幣760萬元）購入屋齡25年的二手房，向銀行貸款2800萬日圓（約新台幣560萬元），貸款期限15年，每月需還款約16萬日圓（約新台幣3.2萬元），原本規劃75歲前還清。

A先生在60歲時申請房貸，並打算等領取退休金後提前清償部分貸款。65歲那年，他領到1800萬日圓（約新台幣360萬元）的退休金，隨即拿出其中800萬日圓提前還款，預期可在70歲前清償完畢，但此時夫妻倆的總資產僅剩約1300萬日圓（約新台幣260萬元）。

依照原先的估算，A先生自65歲起每月可領取18萬日圓退休金，B女士則有每月8萬日圓的兼職收入，合計月收約26萬日圓（約新台幣5.2萬元）。由於當時最在意的是盡快還清房貸，夫妻倆並未特別留意退休後的長期生活開支。

沒想到實際領取退休金後才發現，需扣除社會保險費，A先生每月實際到手僅約16萬日圓。再加上物價上漲、食品與生活支出增加，家中經濟狀況逐漸吃緊，只能每月動用2至3萬日圓的存款度日，看著存款餘額不斷縮水，A先生心情愈發低落。

除了日常開銷，房屋本身也帶來額外負擔。熱水器故障必須更換，未來幾年還需進行外牆與屋頂整修，進一步加重經濟壓力。夫妻倆坦言，一旦開始為金錢煩惱，就再也無法享受退休生活。

剛搬入新家時，他們曾在庭院種菜、栽花，憧憬悠閒的退休時光，如今卻只剩雜草叢生的小花園，連整理的心力都沒有。

最讓A先生感到痛心的，是住在東京的孩子們幾乎不再前來探望。距離對一日來回而言略遠，過夜又不夠吸引人，久而久之，孩子們便不再造訪，讓原本期待的天倫之樂逐漸消失。

B女士近來常感嘆：「看來我的退休生活會很孤獨，其實我本來並不想搬來這裡。」每當聽到這番話，A先生都深感懊悔，原以為能帶來幸福的買房夢，最終卻成了沉重的退休負擔。

更多三立新聞網報導

36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到

外國人坐優先席！老翁烙英文逼問有懷孕嗎？開口討「醫療證明」眾人氣炸

迎接黃仁勳？他驚見寧夏夜市加裝「巨型棚架」擠爆 當地人揭背後真相

機車族陷阱？紅燈鑽車縫「1舉動」秒噴1800元 眾人驚呆：每天都這樣

