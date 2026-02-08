砸逾6億蓋清水運動中心 「外租辦家具展」惹議挨罰

台中市 / 綜合報導

斥資超過6億元興建的台中清水國民暨兒童運動中心，才啟月不到幾個月的時間，變成家具賣場！原來營運廠商把場地外租，從2月6日到9日，舉辦家具名床大展，不少民眾看到覺得「怪怪的」，營運廠商解釋，運動中心1樓本來就有規劃商用空間，因為都還沒有人進駐，只有家具展來接洽才外租，但因為沒有事先向運動局核備，已經違反契約，因為廠商是第一次違規，運動局只開罰1000元，並要求立刻撤展。

各種櫥櫃、沙發和床墊等家具，全部收回倉庫，重新封上保護膜，要送回各家品牌倉庫，這些都是6日到9日，台中家具名床大展展出的產品，點進官網，廣告打出農曆年前最強特賣，還有展區介紹和優惠資訊，才展出第二天就要撤離，因為展出的地點在台中清水國民暨兒童運動中心。

民眾說：「是有一點不太搭啦，因為這個是運動中心，那個家具應該是屬於賣場方面的，好像不太妥當，不適合。」清水國民暨兒運中心，是台中市府投入超過6億元興建，去年10月正式開幕啟用營運至今4個月，卻外租給家具展民眾覺得不搭，質疑專業運動館場淪為家具賣場。

營運廠商林先生說：「1樓附屬於商用空間，商用空間並沒有明確規範說，它可以辦什麼樣的展覽，目前只有家具展來租借跟承借。」營運廠商說，1樓規劃了4個商用空間，目前都還沒有人進駐，才出租給家具展使用，但因為疏失沒有向運動局報備已經違規。

台中運動局運動產業科科長張智瑋說：「對廠商開罰1000元，如果限期不改善，將會加重處分。」運動局強調，出租的空間雖然不是運動空間，不影響民眾租借權益，但營運廠商沒有報備違反契約，要求8日完成撤展，營運廠商也說，未來會注意朝運動相關的活動來外租。

