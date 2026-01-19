砸重金買15首S.H.E金曲版權！Ella中國巡演「背景音有她們」 廠商冒冷汗

Ella去年底在長沙展開「It’s Me 艾拉主意」巡演。勁樺娛樂提供



女子團體「S.H.E」成員陳嘉樺（Ella）去年底在長沙展開「It’s Me 艾拉主意」巡演，接連獻上〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等多首經典金曲，甚至背景音仍保留另外兩名團員Selina與Hebe的歌聲，一度引起歌迷誤會，以為三人將驚喜合體。不過據《鏡週刊》報導指出，Ella之所以向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只是為了重現經典，並未購買重製曲版權。

為籌備首場個人巡演大秀，Ella近日緊盯每個環節，好姊妹更是力挺到底，長沙首場演唱會還跨海送上花籃，並寫下「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛」，讓Ella在後台淚流不止。

不過據《鏡週刊》報導，對於Ella演唱S.H.E時期金曲時，背景出現Selina與Hebe的歌聲，這件事其實讓中國廠商很心驚。儘管知道Ella已向前東家華研唱片買下，且以三人的好交情，聲音出現在好姊妹的個人演唱會上，絕對不成問題，不過因為當初沒有買重製版權，意味著不能重新編曲。過去五月天武漢演唱會首場找來Ella當嘉賓，當時雙方合唱〈五月天〉，不過事後MV影片卻突然被下架，當時相信音樂就出面證實，因為版權問題沒有處理好，之後和華研唱片談定版權費，才又重新上架。

至於Ella此次花了多少錢才買下15首歌的詞曲版權？據了解這種事並沒有固定價碼，不過以Ella和華研唱片的多年感情，應是屬於合理價碼。

此次演唱會Ella和團隊針對內容耗盡腦汁，本人更展開飲控、重訓及超慢跑，一舉瘦到46公斤，體脂肪更是降到16.7％，是她人生最好的狀態。對於各地歌迷買票力挺，Ella哽咽表示「謝謝你們都願意相信我。」除了Ella個人秀之外，歌迷也積極敲碗S.H.E在舞台上合體，讓大家重溫青春歲月，只是這個心願，可能得花更多版權費和心力才能促成。

