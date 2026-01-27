砸錢了，但56%的CEO沒看到AI提升業績！漏掉這3件事最要命

「錢砸了，成果呢？」這大概是過去一年來，全球企業高層與董事會裡最令人焦慮的對話。

根據PwC最新調查，在受訪的4,454位跨國CEO中，高達56%坦承：AI尚未帶來任何實質的營收增長或成本效益。儘管有33%的企業看到營收成長、26%成功降低成本，但真正「雙贏」——同時提升營收又降低成本的，僅12%。

為什麼同樣砸大錢，結果天差地遠？《富比士》用了一個精準的比喻：就像你買了法拉利跑車，但開在塞車路段，再好的性能也發揮不出來。問題不在車子，而在路徑與環境。

廣告 廣告

那12%的贏家到底做對了什麼？差異不在預算，而在於他們如何思考AI這件事。

成功關鍵1：你的AI「基礎建設」完整嗎？

PwC的數據顯示， 贏家與普通企業的差異在於：他們將AI視為「底層建設」，將其深度嵌入產品研發、客戶開發與策略決策中，並重新改造整個組織架構。

這需要三大要素同步到位：明確的商業策略、扎實的數據、到位的人才。這三者缺一不可，這不是技術問題，是策略規劃的問題。

安永調查警示：缺乏明確策略會讓企業損失高達40%的AI生產力紅利。

成功關鍵2：是「修補」還是「重構」？

麥肯錫報告明確指出：「重新設計工作流是成功的關鍵因素」。真正獲益的企業，有一半打算用AI轉型業務，且多數都在重新設計工作流程。

關鍵在於改造的方法：《富比士》指出，多數企業採取「流程先行」（Process Forward）的做法，把AI疊加在既有流程上，結果就像法拉利開在塞車路段，性能被舊系統限制住。

而真正的贏家採用「未來倒推」（Future Back）思維——先想像如果在AI時代從零設計這個功能，會是什麼樣子，再往回推算執行步驟，才能徹底釋放AI潛力。

因為AI不只是工具，它改變了技能需求、數據角色、客戶互動方式，甚至跨部門協作關係。你必須重構營運模式，而非只是修補流程。

成功關鍵3：你敢大膽轉型嗎？

在AI與地緣政治的雙重不確定性下，CEO信心正在流失：對未來一年營收成長有信心的比例從去年的38%跌至30%。

但PwC發現，應對不確定性最有效的策略，就是擁抱重塑——透過併購交易、跨足全新產業。數據顯示：新領域營收占比愈高的企業，利潤率與CEO信心都明顯更強。

PwC全球主席Mohamed Kande提醒，成功的企業將是那些願意做出大膽決定，並堅定投資在最關鍵能力上的公司。AI時代，鴻溝將會迅速擴大，不採取行動的人，競爭力將會斷崖式滑落。

別讓等待變成競爭劣勢

AI不是魔法，而是一場長期的轉骨戰。現在的問題不是「要不要投資 AI」，而是「你有沒有用對的方式思考AI」。

那12%的贏家已經給出答案：建立完整基礎、重構而非修補、大膽轉型。差距正在迅速擴大，你準備好加入贏家陣營了嗎？

資料來源：Business Insider、Forbes、麥肯錫

核稿編輯：林易萱