砸錢寵粉無上限！華晨宇揮金購3塊地 打造專屬樂園

中國超人氣歌手華晨宇憑著《快樂男聲》出道，以冠軍之姿連推多首名曲，所到之處深受歡迎，他於8日在深圳的演唱會上，無預警公布「已拿下三塊地」，未來將打造專屬舞台，不須在四處借場地、搭舞台，寵粉無限。

華晨宇8日在深圳舉辦演唱會，在聊天環節中，他突然提到以前四處辦演唱會時，都要商界場地、花很多心力搭建舞台，不過，他已在一個一年四季如春的地方買下三塊地，要為粉絲搭建專屬舞台，還要讓他們有吃、有喝又有玩。

華晨宇豪語一出，台下粉絲連連尖叫，他還進一步說，粉絲未來可以透過直播，和他一起討論如何裝修屬於大家的房子，屆時演唱會就不是短暫的相會，而是長久存在的地方。

在場粉絲將這段聊天錄下來上網分享，不少網友狂讚華晨宇超寵粉，「這訊息量太大」、「寵粉誰比得過？」，有網友也據線索推測，猜測土地應該在雲南。

