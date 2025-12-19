砸錢9成會倒？他疑「這1類店」難賺卻滿街開 老闆真實動機：請三思

生活中心／王文承報導

有網友提出疑問，明明咖啡店經營不易、利潤有限，為何仍有這麼多人搶著開店？（圖／資料照）

咖啡是許多人一天的精神來源，不少人早上一定要喝上一杯咖啡提神，才有動力開始工作，也因此台灣街頭出現各式各樣的咖啡店。不過，就有網友提出疑問，明明咖啡店經營不易、利潤有限，為何仍有這麼多人搶著開店？貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，甚至釣出不少咖啡店老闆現身說法。

他疑咖啡廳難賺卻滿街開 老闆真實動機



一名網友在社群平台《Threads》上發文表示，自己一直很困惑，咖啡店明明這麼難賺，為什麼大家還是前仆後繼地投入，甚至越開越多？貼文曝光後吸引超過51萬人瀏覽，不少網友也深有同感，紛紛留言直呼「真的很怪」、「朋友花400萬開cama café，座位只有五個，我真的不懂」、「想害一個人就鼓勵他去開咖啡廳」、「破產四件套：烘焙、奶茶、咖啡、漢堡」、「翻桌率太低、裝潢太貴、價格又不得不高，餐飲所有不能有的缺點，咖啡廳全都有」、「開咖啡廳的都不是為了賺錢吧」、「感覺很浪漫，但聽說開咖啡店9成都會倒閉」。

不過，也有另一派網友認為咖啡其實相當賺錢，「門檻低、毛利超高」、「了解一下咖啡豆就知道，有些低等級豆子的成本低到讓你掉下巴」、「咖啡以前可是飲料界的黑金，就算現在店家變多，利潤還是很不錯，主要成本在店租、裝潢和持續上漲的人事費用」、「哪會不賺？把低價豆標成高價豆賣就有空間了」。

意外的是，也有多名咖啡店老闆現身分享真實心聲。有人坦言，開店的初衷只是想擁有一間屬於自己的小店，能勉強養活自己就好，因此當朋友有意開咖啡廳時，都會先勸對方三思，因為「至少沒看過有人因此賺大錢」。另一名咖啡店老闆則直言，開咖啡店是一種生活方式與夢想，和賺不賺錢沒有太大關係，「追求的是一種剛剛好的生活，而不是變成有錢人」，即使重來一次，也依然會選擇踏上這條路。

