砸1億改造士林夜市！鄉民酸慘兮兮 揭2原因：產業都等死

PTT網友直言，花大錢改造士林夜市，結果還是慘兮兮。（圖／翻攝自Google maps）





台北市政府日前宣布投入近1億元資金，整修老字號士林夜市，不過有PTT網友直言，「花大錢改造結果還是慘兮兮」，貼文引發討論。

原PO在PTT以「台北的大夜市是不是要式微了」為題，表示士林夜市即便耗費鉅資改造，現況卻依舊顯得冷清，其他夜市除了當地人會逛，也不復往日熱鬧氣氛。

網怨夜市物價崩壞，CP值不再

原PO指出，過去夜市以平價美食著稱，但如今小吃與一份便當的價格相差無幾，出現「吃不飽又貴」的情況，並認為自家附近的夜市主要客群就是周邊在地住戶，影響較小。

原PO透露，根本原因在於台灣匯率和房租太貴，更憂心表示，若不從根本解決房價與匯率問題，直言「全部產業都在等死，衝向死亡」。

對此，許多網友紛紛留言表示，「夜市賣價都跟店面一樣了，實在想不到為何要去夜市」、「有錢人才能逛」、「要命還賣超貴，東西重複性超高」、「吃一趟下來，我不如吃餐廳」、「現在吃夜市的都是有錢人」、「夜市cp值太低」、「賺的付租金都不夠」、「未來真的，會很慘，正常的社會發展要人口」。

不過也有部分人認為，「南機場還行吧，寧夏也還是外國人最愛逛的」、「士林夜市沒有慘啊，是涵蓋面積太廣，熱鬧的地點變了，以前是陽明戲院前面跟大東路那條賣衣服的，現在變成慈誠宮還有基河路口那邊」、「寧夏夜市就從小夜市變成國際型夜市」、「饒河六日都是擠爆的狀態欸」。

