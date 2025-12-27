砸1億改造沒用 士林夜市空店暴增「比疫情更慘」

市府斥資1億元整修士林夜市地下美食街，但開幕後成效不彰，夜市排名從長年第1滑落至第2。（本報資料照）

士林夜市是外國觀光客必訪景點，民進黨北市議員林延鳳指出，市府斥資1億元整修位在夜市裡的士林市場地下美食街，但開幕後成效不彰，夜市排名從長年第1滑落至第2，周邊商圈店面空置率高，攤販數也逐年減少，呼籲市府結合文化資源與大型、日常活動振興商圈。北市市場處回應，將依據商圈現況發展需求適性輔導，並於明年1月前，邀集相關局處開會研商士林商圈振規畫，提振商圈商機。

林延鳳表示，市府花費約1億元改造士林市場地下美食街，盼能藉此帶動觀光人，但開幕至今已1年，士林夜市在台北夜市排行卻從年年居冠滑落至第2，附近商圈店面空置率甚至比疫情期間還高，有些攤商平日收入不到1000元，故選擇只在假日營業，市府聲稱有提撥經費輔導，但明顯成效不佳，不僅士林市場美食地下街，整個士林夜市商圈都呈現沒落勢趨。

林延鳳指出，依據交通部觀光署公布的「113年來台旅客消費及動向調查報告」，112年來台觀光客造訪的夜市第1名是士林夜市37.86％，第2名饒河夜市28.61％；但到了113年士林夜市下滑至31.09％，輸給饒河夜市35.63％；實際計算士林夜市商圈攤販數也持續減少，從112年上半年842家、下半年772家，一路降至113年上半年751家、下半年731家。

林延鳳說，觀光客到夜市不只是吃東西，想吸引遊客還需要有故事，用文化去帶動整個夜市，像台南會在小巷內打造文藝風小店，創造許多打卡拍照景點，士林夜市商圈的慈諴宮擁有豐富故事，商圈規模也優於市內其他短短數百公尺一條街的夜市，市府應納入不同局處共同協力，除了研議每年舉辦大型活動、串連士林商圈，平日也該創造遊客可以拍照、打卡的景點，才能帶動人潮提振整體商圈。

林延鳳建議，士林夜市商圈交通便利、腹地大而方正，附近除了士林慈諴宮、神農宮等古蹟廟宇，還有北藝中心這樣的大型展演場所，可以參考北水處舉辦秋OUT音樂節，市府多局處合作協辦，結合附近商家，場地囊括公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場、寶藏巖旁河濱綠地；或是學習台南市舉辦的「府城普濟燈會」，結合當地古蹟廟宇和民間資源，獲得不錯的成效。

北市產發局長陳俊安坦言，近年士林夜市商圈消費人潮確實有減少的清況，過去可能因攤商因素導致觀光客不來士林夜市，所以市府希望透過新的建設，重新做整體規畫，重新吸引觀光客走回來，其中包括針對大士林商圈的TOD規畫以及重新行銷的方案。

市長蔣萬安承諾，將責成產發局主責，邀集文化局、觀傳局等相關單位，研擬提出士林商圈振興計畫，包括活動、日常展演，鎖定目標，不僅在假日聚集遊客、也要在平日吸引人潮。

市場處指出，114年挹注補助約418萬元經費提升士林市場及士林夜市軟硬體，並將持續於115年鼓勵自理組織透過市集精進及行銷計畫，促進市集設備更新及行銷宣傳，刺激民眾消費，帶動在地經濟。

市場處表示，北市商業處也透過「提振商圈發展補助」輔導士林在地商圈組織，自主辦理商圈特色活動，活絡在地商機；針對商圈發展輔導及行銷，每年藉由「商圈活化專案輔導」計畫，於士林商圈辦理主題行銷導客活動，並結合社群媒體及網路行銷，吸引人潮前往遊逛消費。

