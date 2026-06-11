砸1.18億改善自由車場慘變廢墟 劉彥伶酸：高虹安市府大秘寶
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉彥伶今天市政總質詢提到，市府斥資1.18億元改善的自由車場工程，已完成驗收半年，一場比賽都沒辦就已變成車道破損凹陷且積水，除選手仍需到外縣市訓練，室內也遇雨就積水，形同無選手敢去的廢墟，批市府花1.18億公帑打水漂，質疑這種工程品質竟能通過驗收？若以高虹安市府面對棒球場的處理方式，合理懷疑自由車場工程才是高虹安市府的大秘寶。
市長高虹安答詢稱，自由車場完工後出現這些不該有的情況，市府會要求廠商在保固期間內完成改善，後續市府也會編列相關優化改善工程經費，對於選手的練習，市府也會綜合評估蓋建室內250賽道的可行性。
劉彥伶提到，自由車場改善工程問題一籮筐，除改善工程一再延宕，來不及做為去年5月世壯運的比賽場地，還在修繕期間造成裁判長摔車骨折意外，如今完工驗收，說要做為選手練習及市級比賽，至今一場比賽都沒辦法辦就問題不斷，除選手被迫要到外縣市訓練，自由車場更是慘況不斷。她近期實際到自由車場了解，除車道多處凹陷積水及車道破損外，還有樹枝倒在車道上，車道破損情況一點都不像剛修繕完工半年的場地，質疑市府竟能讓這樣的工程通過驗收？
她也質疑，自由車場室內逢雨就積淹水，且牆壁龜裂處處可見明顯裂縫，這種危險的場地與環境竟要提供給選手練習之用？抨擊市府花了1.18億的公帑，不僅修不好還越修越糟，把自由車場修成無選手敢練習的廢墟場地，且從工程變更設計到施工及驗收都在高虹安市府任內執行，恐怕這才是高虹安市府真正的大秘寶。
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