砸1.25兆備戰！他傻眼：提醒全球投資避險

[NOWnews今日新聞] 面對台海威脅不斷，總統賴清德日前投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，打造「台灣之盾」以彰顯台灣捍衛民主的決心，預計2030年前目標達GDP的5%，引發政壇熱議。對此，國民黨台北市議員楊植斗痛批，賴清德選擇向全世界展示風險，提醒投資者準備避險，實在是蠢到家了！

楊植斗表示，賴清德的投書徒有衝突，卻肖想和平，賴清德投書華盛頓郵報，表達對川普的感謝，並具體承諾要擴張國防預算，從明年占GDP的3.3%，一路提升至2030年的5%。賴清德希望能強化嚇阻，使得「北京」當局在考慮動武時有更高的成本，向全界展現守護台灣民主的信念，最後賴清德說他有「維護兩岸現狀」的堅定決心，會持續尋求兩岸對話，和平必將勝利。

楊植斗指出，賴清德投書至華盛頓郵報，當然是寫給全世界看的，由於日本最近「台灣有事」的發言，國際情勢緊張，中華民國內部又有台灣國的乩童立委在搗亂，賴清德才撰文表達會「持續對話」並「維持現狀」。然而，當國防預算節節增加時，全世界所看到的訊號，除了賴清德所謂「守護台灣民主的決心」外，還有兩岸積極備戰的風險。

楊植斗直言，儘管賴清德也說會尋求兩岸對話，但口惠而實不至，對在台中配錯誤地引用《國籍法》剝奪其參政權，把早已拿到身分證的中配當敵人。而兩岸唯一的溝通平台雙城論壇，陸委會更是百般刁難，禁止上海市台辦副主任李驍東來台，李對台一向友善，況且人家只是來參訪動物園而已。

「現在的賴清德政府，國防預算是實打實地把錢給花了，兩岸對話卻空虛地像是放屁，只有備戰，沒有對話，徒有衝突，卻肖想和平。」楊植斗續指，台積電正式對羅唯仁提告，機密資料被洩露多少還未可知，在這個當下，賴清德選擇向全世界展示風險，提醒投資者準備避險，實在是蠢到家了！他更向外界喊話：「我對台積電有信心，對民進黨的治國無能也是相當確信，國人一定要在2028年換下賴清德，豈能讓他如願做到2030年？」

