砸1.25兆備戰！他曝關鍵一步：中共動武大降

[NOWnews今日新聞] 中國近期頻繁軍演拉高台海緊張情勢，對台的文攻武嚇也持續升級，更是透過民間層面加強統戰滲透。賴清德總統近日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，打造「台灣之盾」。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，台灣準備越多，對岸動武越可能失敗，真的動武的可能性，也就隨之降低。

黃暐瀚表示，今（26日）天邀請國安會副秘書長林飛帆到《暐瀚撞新聞》節目談「全民安全指引」，針對賴清德總統昨晚投書美國華盛頓郵報的「1.25兆國防特別預算」，吸引了他的注意，林飛帆強調，不管是全民安全指引或是增加國防預算，都是為了提高台灣的韌性，降低對岸發動軍事威脅的動機。

「我們準備越多，對岸動武越可能失敗，真的動武的可能性，也就隨之降低。」黃暐瀚提到，這就是手冊中所寫「政府不會投降」的原因，也就是增加韌性、降低敵人動武動機；林飛帆拿出瑞典、法國、捷克等國的國防手冊，這些發生戰爭機率遠比台灣更低的國家，同樣也在提醒民眾相關的訊息。

黃暐瀚續指，其中瑞典的手冊，封面就是軍人拿槍，裡頭清楚寫到：「如果瑞典被攻擊，絕不投降！」他進一步提到，這跟電影《美國隊長》在瘦弱的時候被揍，卻一直站起來說：「I can do this all day」，是一樣的道理。

