砸1.5億寵粉！頑童宣布加場喜訊 瘦子嗨喊：我們高雄見

台灣嘻哈天團頑童MJ116，昨（1/31） 在台中洲際棒球場舉行演唱會，現場吸引2.5萬名粉絲朝聖，場面相當壯觀。而在演唱會尾聲，頑童MJ116更驚喜宣布加開場次，與歌迷相約6月在高雄見。

頑童去年在台北小巨蛋一口氣連唱7場，這回唱進台中洲際棒球場，兩場五萬張門票被掃光，更砸下1.5億元打造豪華舞台。瘦子還在演唱《Way up》時大嗆粉絲，「一開始我不是要故意兇你們的，火太大了，我們終於離開台北小巨蛋了，我們不是大老遠到台中來看你們坐在椅子上的，這裡沒有什麼條款」，並要粉絲們全站起來一起嗨。

廣告 廣告

瘦子要粉絲們站起來一起嗨。圖／本色音樂提供

2.5萬隻「手槍造型」的應援燈也讓現場變成一片燈海，演唱會尾聲時，頑童更無預警宣布加開四場高雄場次，「這是頑童你知道的，我們高雄見」，再度點燃粉絲搶票熱潮。

台中／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

金馬62／頑童MJ116開場嗨唱 大玩「96分鐘」梗片場景象直搬舞台

范冰冰有望出席！大咖頒獎、表演嘉賓齊聚 金馬62五大亮點一次看

金馬62／典禮不設主持人 表演陣容曝「頑童開場、告五人9m88獻唱」