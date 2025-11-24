砸1.5萬買「清代羅漢圖」！他送去鑑定臉綠：只值169元

北京一名男子在電商平台購入「清代羅漢圖」，結果竟是印刷仿冒品。圖／翻攝自上游新聞

中國北京一名王姓男子今年6月時在電商平台App「微拍堂」中競標購入一幅「清代羅漢圖」，花費3660人民幣（換算新台幣約1.5萬元），但在進行真跡鑑定後發現是印刷仿冒品，估價僅40人民幣（換算約新台幣169元），發現問題後，王男要求平台退貨，結果客服卻以「二手閒置商品不支持無理由退貨」為由拒絕退貨，引發男子強烈不滿。

花1.5萬網拍買畫！竟是仿冒品

根據《上游新聞》報導，中國北京一名王先生在今年6月19日時，在電商平台App「微拍堂」中花費3660人民幣購入一幅「清代羅漢圖」，平台的鑑定師估價此畫價值為2210人民幣（換算約新台幣9359元），並點評指出，這幅畫是大尺寸清代寺廟舊藏純水墨羅漢圖，是宗教藝術與傳統水墨結合的珍貴遺存。

但是收到畫作後，王男對畫作的真偽起疑，又從網路上查到此畫應該珍藏在日本的東海庵，王男因此委託鑑定機構進行鑑定，結論是「此畫構圖線條筆墨畫工，與日本東海庵藏之元代佚名羅漢圖高度相近疑為印刷，初鑑為仿品，且紙墨不到元代，不可當元代佚名羅漢圖原件」。

電商2次鑑定結果差很大！客怒：詐騙消費者

王男發現問題後，立刻跟客服溝通希望可以退貨，但客服以「二手閒置商品不支持無理由退貨」為由拒絕退款退貨，還說可以把畫寄回去重新鑑定。這次微拍堂的鑑定結果卻變成40人民幣。對此，王男質疑，「為什麼在短短不到兩週的時間，微拍堂對物品的鑑定價值差距如此之大？」指控微拍堂一開始在售賣區標榜有鑑定師鑑定是「清代寺廟舊藏」等語，但實際上買到的卻是仿冒品，有詐騙消費者的嫌疑。

關於兩次鑑定的價格差距如此之大，客服表示，二手估價是根據材質、品項進行估價，並不是市場價，而是針對二手商品的推薦價格，「兩次鑑定不是同一時間段，估價的價格不一樣」。但客服也說，可以提供王男在外的鑑定結果，讓專員進行核實處理，具體方式還是要以平台專員情況為準。

律師：「商品與描述不符」恐觸碰法律紅線

平台方是否構成詐欺，北京京樓律師事務所指出，消費者是衝著平台「清代寺廟舊藏」的描述才下單，如果商品與宣傳嚴重不符，則會觸碰法律紅線。如果平台交易前就告知不支援無理由退貨，那麼確實有權拒絕這類退貨要求。

但律師認為，消費者也能藉由「商品與描述不符」追究平台方得責任，並要求要退款退貨。另一方面，向市長監管部門投訴，也是解決問題的有效途徑。



