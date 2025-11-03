砸10億美元「超英趕美」 大埃及博物館開幕
10 億美元打造的大埃及博物館(Grand Egyptian Museum)，蓋蓋停停20年終於完工，2025年11月1日在金字塔旁盛大揭幕，煙火照亮夜空宛如法老盛世復甦。事實上埃及在經濟下滑、通膨難壓、外匯快見底的情況下，又遇到蘇丹與加薩內戰難民湧入，國力積弱不振，實在與古埃及時代的輝煌難以相比。如今端出老祖宗的壓箱寶，超過5萬件古埃及文物，成為擁有世界最大單一文明博物館的國家，希望能振興觀光旅遊業，多存一點外匯。
10億美元打造的大埃及博物館(the Grand Egyptian Museum)，2025年11月1日終於盛大開幕，宛如重現埃及法老盛世的開幕儀式，還有煙火表演。
2024年試營運期間，就創造1570萬人次旅客量。2019年鎮壓示威者和COVID疫情，都沒有讓埃及總統塞西(Abdel Fattah el-Sisi)民調大跌，但2023年通膨飆到38%，塞西民調支持度瞬成反比下跌，如今儘管通膨壓在12%左右，塞西的民意支持度卻回不來，唯今之計是先讓外匯回來。
埃及知名導遊/前旅遊部顧問 巴圖堤：「觀旅市場繁榮就表示經濟會繁榮，創造大量就業機會。」
美聯社記者 阿布埃賈西姆：「博物館在開羅郊外的吉薩高原，著名的三座金字塔與獅身人面像都在此。館內展出超過5萬件文物，是關於埃及古文明最大的博物館，去年已開放12個展廳(試營運)。」
老祖宗的壓箱寶全部出馬，包括鎮館之寶，11公尺高3200多年歷史的拉美西斯二世像(Colossus of Ramses II)，至少高齡4600歲的胡夫法老王太陽船(Khufu ship)、以及圖坦卡門(Tutankhamun)法老陵墓的上千件陪葬品，包括石棺、戰車、黃金面具等，橫跨7千多年歷史，五萬多件展品，比巴黎羅浮宮還多。
埃及木造古蹟修復實驗室負責人 穆罕默德：「我們實驗室很榮幸，能負責修復圖坦卡門國王時代的傑作：三張葬床、六輛戰車。」
這是塞西2014年上任之後就推動的大型基礎建設之一，也是全球最大單一古文明為主的博物館。
時任埃及文化部長 胡思尼(2006.8.25)：「這個計畫是埃及文化部的超級工程，世上最大的博物館。」
但中間遇到經濟動盪、新冠疫情與以哈戰爭，竟然蓋蓋停停拖了20年。這二十年間，塞西從當年的民主領導人，變成了強權體制守護者。通膨飆升、言論自由與公民權利被打壓，民調跌了近20個百分點。經歷經濟惡化和疫情後，埃及也擺脫不了兩個鄰國分別發生戰爭，帶來的難民潮。埃及還被控介入蘇丹內戰，與阿拉伯聯合大公國，分別為衝突兩造武裝勢力背後的支持者。
蘇丹快速支援部隊RSF指揮官 達戈洛：「埃及襲擊我們，現在日內瓦會談期間，埃及支援(蘇丹政府軍)8架中製K-8戰機，裝著美國引擎，我們掌握了所有細節。」
為了南方邊境安全、控制難民與尼羅河水權，儘管埃及官方聲稱沒有介入蘇丹內戰，但不時出現力挺蘇丹政府軍(SAF)的痕跡。至少50萬蘇丹難民在2023年蘇丹內戰爆發後，逃入埃及境內，讓開羅都會區各種民生資源緊繃，甚至食品價格飆漲。加上經濟政策是逐漸減少補貼，埃及失業率上升中，這種情況下當以哈也開戰，埃及就無法顧及穆斯林兄弟的情面，堅持對加薩難民關上門，只開放接收部分醫療難民。
加薩罹難者親屬：「全都是騙人的，沒一句真話。這就是停火，你看到了。」
隨病母逃至埃及的加薩女孩 瑪哈迪：「我記得我們剛到埃及時，我好震驚，他們有乾淨的水、電、食物，每天都有，我們即使在戰前，這些基本民生所需都是奢侈品。」
少數逃來埃及的加薩難民，帶著遺棄了家人的罪惡感和焦慮，埃及民間則對加薩普遍同情，又明白自顧不暇。埃及與加薩交界的拉法邊關，還是有很多熱血卡車司機，接下危險的貨運工作。
埃及卡車司機 亞伯拉罕：「我是許多希望所有巴勒斯坦人，都能幸福的埃及卡車司機之一，我是第一批援助司機之一。」
拉法邊關隔開兩個世界，自顧不暇的埃及，其實更怕哈瑪斯成員混入難民進埃及，與埃及西奈半島上的ISIS武裝份子(ISIS-Sinai Province)互通有無，彼此壯大。因為蘇丹難民是有國土回得去的，加薩難民卻很可能有家歸不得。在複雜的國際情勢下，埃及官方現在最渴望的，就是祖先們的壓箱寶，能讓子孫振興經濟，先賺飽外匯存夠底氣。
