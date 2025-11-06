砸10億 林俊憲讓孩子「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」

爭取民進黨台南市長提名的立委林俊憲提出政策，主張讓國中小學生「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」。（郭良傑攝）

林俊憲主張中小學生班班有牛奶政策，提升到每周「二果二乳」，守護孩子成長關鍵營養。（郭良傑攝）

爭取民進黨台南市長初選提名的立法委員林俊憲6日再提政見，主張「讓孩子讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」，國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」。讓台南的每個孩子都能在學校吃得飽、學得好、未來更有競爭力，打造教育福利最完整的台南。他預計，這些費用共約10億元，以台南市府財力，有能力來負擔。

林俊憲指出，台南市6至15歲學生約13.3萬人，已全面免學雜費，家長每月仍需負擔750至950元午餐費，一學期支出逾4000元，對許多家庭而言仍是負擔。若他擔任市長，將推動午餐全面免費，不僅能減輕家長壓力，更讓孩子健康成長、均衡飲食。

他指出，台南擁有全國比例最高、達94％的中央廚房供餐體系，能有效控制成本，具備實施的條件，「要讓學校不只是學習的地方，更是照顧孩子的第二個家」，確保每位學生都能在校園裡吃得營養又安心，這是黃偉哲市長的政績，他表示肯定，未來會持續來推動。

林俊憲也肯定自賴清德市長時期推動「周周喝牛奶」，在黃偉哲市長任內升級為「二果一乳」，成為六都唯一每周提供兩次水果、一份牛奶的城市。因受財劃法影響，補助取消後，許多孩子少了一瓶牛奶，他主張全面升級為「二果二乳」，讓孩子能「周周補鈣不間斷」。

林俊憲表示，台南是酪農重鎮，柳營是全台四大酪農區之一，推動「二果二乳」不僅守護孩子健康，也更能支持本地農業。絕對是兼顧孩子成長需求、農業永續的多贏政策，這是團隊長期傾聽家長與教師心聲、匯聚民意的成果。

他感謝現任黃偉哲市長在教育政策上的努力，延續從賴清德市長以來的良好基礎，讓台南在學生照顧走在全國前端。他強調，自己將在這個基礎上更進一步，推動教育再升級，打造「全國教育第一品牌的台南」。

