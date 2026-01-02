砸11億無貸款入主「陶朱隱園」！外籍買家身分曝光 成交價刷新市場預期

信義計畫區地標豪宅陶朱隱園，17樓戶以11.1億元成交，寫下台灣豪宅史第三高紀錄。。（圖／報系資料照）

位於台北市信義計畫區、被譽為全台最昂貴豪宅的「陶朱隱園」，近日正式完成一筆高額交易。17樓戶以總價11.1億元拍板成交，不僅創下該案歷來首次自然人實質交易紀錄，更成為台灣豪宅史上總價第三高的交易案例。根據地籍謄本資訊，該戶買方為一名吳姓女性自然人，持有居留證號碼，推測並非本國籍，且全案無設定抵押，為全現金購屋，財力雄厚備受矚目。

根據《ETtoday新聞雲》報導，本案原於2025年10月由建商中華工程公告，以12億元出售17樓戶含4車位；但在11月調整公告中指出，因新聞報導與市場變動等因素，買方最終成功議價9000萬元，以11.1億元成交，相當於原價9.25折。這筆交易於同年12月11日完成移轉登記。

該戶室內面積約300坪，另附4個車位共計約38坪。若每個車位估算約500萬元，扣除車位價值後，住宅每坪單價約落在360萬至393萬元之間，創下目前台灣豪宅實價登錄中少見的高價紀錄。

「陶朱隱園」自2012年取得建照、2018年完工後，過去長期未公開對外銷售，僅於2019年由威京集團關係企業「承耀股份有限公司」購入7樓一戶，市場普遍視為內部交易。此次17樓成交不僅象徵對外銷售正式啟動，也讓該案再度成為高端房市話題焦點。

針對這位神秘吳姓買家，中工方面僅低調表示「不便透露客戶資訊」，但證實確有不少外籍人士曾來現場賞屋。過去房市專家、大師房屋董事長陳建慶亦曾預測，「陶朱隱園」買家多半具國際背景與頂級資產規模，入主者恐怕需具備百億甚至千億元身家，科技業或高資產族群可能性高。

陳建慶也指出，該案今年喊出單坪300萬元起的公開售價後，即屬「合理且具誠意的開價」，市場也逐漸反應出實質需求。但他也提醒，儘管首筆外部交易落實，後續市場去化與價格支撐仍需觀察。

