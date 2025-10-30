砸11億 非洲豬瘟補助出爐

全台豬隻禁宰運十五天，行政院三十日通過補助方案。圖為花蓮重慶市場逾九成豬肉攤商被迫停業。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

全台活體豬因非洲豬瘟禁宰、禁運十五天，影響養豬產業。行政院會三十日通過補助方案，養豬農民每頭豬隻八百一十元延遲上市飼料費、肉品市場租金損失最高二十萬元、傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤三萬元，預計投入十一億元，十一月三日開放申請。

行政院會通過農業部補助方案分為兩大部分，一是因應非洲豬瘟全國禁運禁宰期間的飼料差額及廚餘清運油資補助，飼料差額補助每頭豬隻三百元，油資補助為每養豬場依據規模最多每場一點八萬元。

第二部分針對一級生產鏈從業人員以及業者的輔導補助，包含補貼肉品市場在禁運禁宰期間，市場營運成本中租金收入損失，每場最高二十萬元。補貼養豬農民在禁運禁宰期間額外衍生的延遲上市豬隻飼料費用，每頭豬隻八百一十元；以及補貼傳統肉攤在禁運禁宰期間暫停營業的收入損失，每攤三萬元。

另外，也補助禁運禁宰期間毛豬承銷人（自然人）暫停業務的收入損失，每人一點五萬元；補貼屠宰場停宰期間的人事及勞務費用損失，每頭二百八十元。針對異地批次母豬場，補貼禁運禁宰期間保育豬管制移動致密飼死亡的損失，每頭二千五百元。

農業部也獎勵疫情通報，補貼禁運禁宰期間進行疫情主動通報者，每案五千元。

農業部長陳駿季說明，養豬產業鏈補助計畫規模估計為十一億元，正在處理相關行政作業流程，預計最快十一月三日開放申請，估產業鏈約六點二萬至六點四萬人能申請補助。

這次方案也提供金融支持，只要依法登記的養豬場、屠宰場負責人，以及經認定因非洲豬瘟管制受影響的農民組織及農企業，都能申請金融支持方案。新貸者補助自撥貸日起六個月的利息，並以百分之一為上限；舊貸者可申請展延六個月本金，展延期間補貼利息，並以百分之一為上限。補助額度補助每一借款人貸款額度，新舊貸合計六百萬元，且利息補貼期間免收保證手續費。