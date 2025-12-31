砸11.1億沒貸款！陶朱隱園買家身分曝：非台灣在地富豪

信義區豪宅「陶朱隱園」的買家被推測非台灣富豪。資料照。讀者提供



知名豪宅「陶朱隱園」17樓戶日前以11.1億元賣出，買家身分如今曝光，是以外來人口的統一證號登記的吳姓女子，而且沒有貸款設定，顯見財力雄厚。

2025年10月，中工公告陶朱隱園17樓以總價12億元賣出，但之後受到寶佳積極收購中工股權的影響，吳姓買家回頭議價，一口氣砍價9千萬，最終用11.1億元買入300坪豪宅，以及4個車位。

據《自由時報》報導，根據最新地籍資料顯示，該戶在2025年12月11日完成登記，買家是吳姓自然人，統一證號與住址雖隱藏，但登記的統一證號是居留證號碼，因此房仲業者推測買家並非台灣人，有可能是來自港澳、中國。

而且，該戶未設定，應是無貸款交易，財力驚人。對此，據《ETtoday房產雲》報導，中工表示是客戶隱私，不便透露，但坦言有不少外籍人士賞屋。

大師房屋董事長陳建慶過去曾推測，能買陶朱隱園的人士，身價至少要百億、千億等級，因此國際背景機率較高。

