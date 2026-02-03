砸120億美元 川普推金庫計畫礦產儲備

美國總統川普2日宣布啟動120億美元「金庫計畫」（Project Vault），以推動本土關鍵礦產儲備，避免美國製造商受到相關資源供應鏈中斷或短缺衝擊；美國商務部長盧特尼克則直接點名，過去美國政府讓自身採礦業崩潰，讓大陸完全掌控關鍵礦產資源，現在美國正奪回大陸對關鍵礦產的控制權。

川普在數名產業代表及內閣成員陪同下，周一在白宮宣布啟動公私合資120億美元的關鍵礦產儲備計畫。他說，長年以來，美國企業面臨市場動盪期間，關鍵礦產短缺的風險，正如同美國有國防戰略石油及關鍵礦產儲備，這項計畫為美國產業建立關鍵礦產儲備，在緊急狀況時供民用，確保美國企業與勞工永遠不會因任何短缺受到傷害。

川普強調，「我們不願意再經歷一次去年的情況。」過去一年，美國政府採取非常措施，確保美國擁有所有需要的關鍵礦產與稀土；盧特尼克挑明，過去的總統讓關鍵礦產完全落入大陸掌控之中，關閉所有礦區讓美國採礦業崩潰，但同時大陸卻不斷開礦。如今美國要奪回關鍵礦產資源，重振採礦業。

金庫計畫的120億美元，將由美國進出口銀行出資100億美元與私部門提供的20億美元組成，購入並儲備關鍵礦產供汽車製造業、科技公司與其他製造商使用；知情人士透露，目前已有超國12家企業參與該計，包含通用汽車、斯泰蘭蒂斯、波音與谷歌等皆在這項計畫參與名單中。

CBS報導，川普放眼關鍵礦產與稀土礦產領域，試圖增加美國對這些資源的獲取量，減少美國對他國的依賴，根據白宮資料，美國在2024年時，有12種關鍵礦產完全依賴進口，另外其他29種關鍵礦產進口占比也高達5成以上。

紐時指出，川普將全球關鍵礦產的搜尋視為優先事項，包含與烏克蘭、澳洲等國達成協議，獲取各該國家的資源，川普想收購格陵蘭一部分原因，也是受到當地豐富的自然資源驅使，同時美國政府也在逐步取得美國稀土公司的股份，種種行為都是為了確保美國自身相關資源儲備，以及讓美國能更有效與大陸競爭。