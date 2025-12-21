砸121萬換張臉！日本前偶像自曝18歲肉感舊照 網驚：換個人

前STU48成員榊美優偶像退役後，轉型為人氣美妝網紅。（翻攝X@miyu_biyo_）

前STU48成員榊美優近期大方曬出18歲舊照，讓不少網友驚呼女大18變。現年23歲的她坦承當時還沒動過刀，青澀模樣與現在精緻的五官形成強烈對比，引發網友們的好奇與熱議。

為變美砸重金

據日本《Nishispo》報導，前偶像女團成員榊美優近日掀起話題，主動分享自己18歲時尚未動過整型手術的對比照。嬌小玲瓏的她為了變美毫不手軟，投資600萬日圓（約新台幣121萬元）進廠維修，如今她已從偶像退役，華麗轉型成為專門分享變美攻略與化妝技巧的超夯網紅，更感性直言外貌的轉變讓她重拾自信，甚至徹底翻轉了整個人生。

整形前後差很大

回看5年前的照片，她穿著清新藍襯衫搭配領帶，臉蛋肉嘟嘟的相當稚氣，鼻頭與臉型也比較圓潤飽滿。當時她留著黑色捲髮配上空氣瀏海，對著鏡頭燦笑的模樣雖然樸實，卻展現出與現在截然不同的鄰家女孩氣息。

整容不該盲目

網友們看完紛紛誇讚這筆錢花得超值得，簡直是整型界的教科書，「她變了一個人，我覺得她整得超成功」，狂讚她整得超自然，甚至連男生都想拿來當範本。榊美優坦言當初是為了變得可愛、在團體中受歡迎才動刀，但現在她更有體悟，認為變美不該是為了盲目地滿足他人的期待，重點應該在於自己是否想變得不一樣。

更多鏡週刊報導

動念修修臉／女星手術失敗像「悲傷蛙」 她微整遭諷「三星堆青銅面具」

2600萬變臉超值！日本寫真女星公開整容細項 網讚對比照：真的非常努力

日女星自曝「整形28次」14歲就動刀 坦言停不下來：像奧運一樣想突破紀錄