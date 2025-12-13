砸122萬包養酒女！已婚工程師騙愛被踢爆…酒女「討貞操費」獲賠15萬

記者吳泊萱／台中報導

渣男人夫豪擲百萬框酒女出場，瞞已婚身分交往，東窗事發挨告，法院判賠15萬。（示意圖／非新聞當事人／資料照）

台中一名從事半導體工程師的黃姓人夫，到酒店消費看上一名張姓酒女，竟隱瞞已婚身分與張女交往，還在1年內豪擲122萬框張女出場、發生關係，並幫張女脫離酒店業，事後雙方因瑣事時常發生爭吵，張女想與黃男分手卻反遭恐嚇，無奈求助黃男家屬才驚覺對方有家室，氣得怒告黃男求償精神損失100萬元。法院認為黃男隱瞞已婚身分，造成張女精神痛苦，考量雙方財產狀況，判黃男應賠償15萬元；全案可上訴。

張女主張自己與黃男在2022年5月因工作活動認識，黃男卻隱瞞已婚身分追求，還傳了配偶欄空白的身分證照片誤導她，她才與對方交往。交往時，黃男多次提及結婚生子規劃，營造共組家庭假象，自己因黃男想生子，多次配合不做避孕措施，且黃男也多次以男友身分出席親友聚餐場合，兩人就這樣交往了2年。

直到2024年7月，雙方因瑣事頻繁吵架，張女要求分手，遭黃男恐嚇要把張女曾在八大工作一事告知家人，並要求張女返還交往期間支付的費用，還不斷打電話給張女母親施壓。

張女忍無可忍，聯絡黃男母親求救，結果卻被黃母告知，黃男早就結婚且有小孩，張女驚覺上當受騙，氣得怒告黃男欺騙感情，自己為了滿足黃男要求，配合多次無套，精神受創，求償精神損失費用100萬元。

案件審理期間，黃男辯稱自己並未隱瞞已婚身分，只因喜歡張女才花錢匡她，從2022年5月至2023年6月，共支付122萬2200元購買時段，並另外支付了13萬5000元給她，雙方只是交易關係，並反控張女只是為了錢才與自己發生關係，並非真心共結連理。

法官審視雙方對話等相關事證，黃男曾傳送配偶欄空白的身分證照片給張女，且在對話中多次承諾會娶張女，直到東窗事發後，張女傳訊「我被當小三，我才是最可憐的人」時，還回稱「你出現我老婆反而能告你妨害家庭」，並為此向張女道歉。

根據種種跡證，法官認定黃男刻意隱瞞其已婚身分、謊稱其為單身，導致張女陷於錯誤，進而交往並發生性行為，已侵害張女性自主權及貞操權，且情節重大，考量雙方身分、地位及經濟狀況後，判處黃男應賠償張女15萬元；全案可上訴。



