砸1440億頭款買66架F-16V「0交機」 徐巧芯揭「產能問題」：明年底交不出來

台灣對美軍購66架F-16V戰機，原訂民國115年全數交貨，政府已支付破新台幣千億，但至今未交付任何一架，國防部長顧立雄回應，目前美方生產線上已有50架正在組裝，其中已有10架完成並等待測試，如果測試順利的話，明年就會看到F-16V交運。對此，國民黨立委徐巧芯打臉，強調「台灣採購的66架F-16V戰機，答案已經很明確，明年底就是交不出來。」

徐巧芯在臉書表示，台灣採購66架F-16V戰機，總額超過新台幣2,400億元。但，國防部口中的已付款約六成「48億」，其實是 48億美元，折合約 1,440億元台幣。

徐巧芯分析，美國《航太雜誌》與《Defense and Security Monitor》分析指出：洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）在南卡羅來納州格林威爾（Greenville）的F-16生產線，年產量僅23到26架戰機。即使開足馬力，目標也只是「每月兩架、年產24架」。但問題是，目前排在我們前面的訂單還有：摩洛哥：25架、斯洛伐克：3架、保加利亞：5架。以現有產能推算，至少要數年才交得完。所以，國防部口中「明年底交機」的說法，根本違反現實。

徐巧芯指出，根據《路透社》與美方防務專刊報導，延遲交機的主因包括：發動機內組件瑕疵（零件失效），需要時間修正與重新測試。（國防部否認）；新建置的電戰系統測試落後、整合困難。（國防部承認）；人力縮減：洛馬今年6月宣布裁掉Greenville廠區10%的員工。（外媒報導）。問題加總，導致生產進度比原規劃落後至少一年半以上，與國防部說詞前後矛盾。

徐巧芯質疑，我們付了錢，美方交貨一再延遲，台灣有沒有啟動合約中的補償機制（RDP或SOSA條款）？除了「交清單、開會」之外，有沒有任何施壓、追蹤、或條件談判？其他國家同樣採購F-16V，為什麼他們有進度、我們卻卡死？結果國防部回答一貫模糊，只說「延宕原因複雜」、「會持續關切」，但在我看來這根本是對美方放軟、對國會敷衍。

徐巧芯呼籲，國防部應提出具體作為：1.立即公開與美方FMS合約中，交付與罰則條款內容。2.比照其他國家做法，爭取RDP（Remedy Delivery Plan）延宕補償協議。3.建立季度交付追蹤報告，送交外交國防委員會審查。4.檢討外交部、國防部跨部會協調機制，避免資訊落差、各說各話。

徐巧芯強調，台灣在國防合作上投入巨額納稅錢，不是要成為軍售客戶中的「軟柿子」。我們支持台美防務合作，但支持不代表盲信、合作不代表放棄監督。F-16V戰機交不出來，是事實，政府要面對現實、要求補償，這才是對國家、國人負責的態度。

