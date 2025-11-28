砸150萬赴美生子！ 她分享流程：想給孩子多一個可能性





這幾年有關「赴美生子到底是投資還是錯誤想像？」的討論在網路上越來越頻繁，一部分家庭認為美國籍能為孩子未來的升學、求職打開更多可能，另一部分人則反問，撇除費用不談，後續的財務與法律義務，是不是更大的負擔？近日就有一名三十多歲的上班族分享自身赴美生產的完整流程，再度把這個議題推向討論高峰。

原PO在網路論壇Dcard表示，她和先生都曾在美國求學，很清楚國際學生與本國學生在學費、申請制度、錄取可能性等面向存在巨大差距。因此他們夫妻在準備迎接孩子時，便開始考慮是否要選擇在美國生產，好讓孩子未來在升學或職涯規劃上能少一些限制、多一些彈性。

廣告 廣告

她提到整趟旅程從醫療安排、保險投保、住宿、證件辦理到產後照護，都透過專門代辦協助處理，總花費約落在150萬元左右。她強調這個選擇並非希望孩子以後一定要前往美國生活，而是想為他留下「多一個可能性」，不至於因為身分問題受限。

▼原PO透露赴美生產總花費約150萬元。（示意圖／取自Pexels）

然而經驗分享曝光後，討論也迅速分成兩派。有網友認為，如果家庭本來就有留美計畫，孩子擁有美國籍確實能降低門檻，也能省去之後申請身份、處理簽證的繁瑣流程。

但也有網友提醒，美國身份並非只有帶來好處，「小孩拿到美國籍，小心贈與被追稅喔！成年後或者大學在美國唸，再找工作入籍都沒關係，不然以後沒做啥，有收入因為有美國籍，全球追稅，搞不好麻煩事比身份優勢多的多」、「美國出生的路過，每年報稅有夠麻煩，不能考公務人員，要放棄國籍還得花幾萬，不然就得飛一趟美國處理，在台灣還不能辦銀行數位帳戶」、「報稅超麻煩，如果生活在台灣，持有美國籍有如搬石頭砸自己腳」。

▼不少網友認為未來完全不打算前往美國生活，就可能讓這份美國籍變成額外的負擔。（示意圖／取自Pixabay）

還有部分人指出，若家庭沒有長期定居美國的打算，孩子在台灣受教育、生活，一路走來仍會面臨許多身分與制度上的差異，未必如外界想像那樣具備壓倒性的優勢。

（封面示意圖／取自Pixabay）

更多東森財經新聞報導



想當美國人更難了！入籍考試加考歷史、思想 還要證明「夠愛國」

外派工程師搶著生！台積電「 美國寶寶」已逾200名

沒錢就別來！美國訂「貧富標準」阻擋經濟弱勢移民