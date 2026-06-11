砸17萬家族出國度假！豪華飯店竟變養老院 「輪椅部隊」趴趴走她崩潰

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哈斯蘭在訂房平台預訂行程，結果入住到的飯店，有一部分空間是養老院。示意圖／翻攝自Pixabay

英國博爾頓（Bolton）一名52歲女子哈斯蘭（Tracy Haslam）於4月12日跟2名女兒、6名孫子一起到突尼西亞度假，然而入住飯店後才發現，飯店內部分區域是養老院，在躺椅上曬日光浴時，甚至還有坐輪椅的長者不斷從她的躺椅旁邊經過。事後，她控訴旅遊訂房平台「Loveholidays」，質疑沒有個告知飯店有部分區域是養老院，並指出這種環境不適合帶孩子入住。

根據《The Daily Star》報導，52歲女子哈斯蘭花費4千英鎊（約新台幣17萬元），向旅遊訂房平台「Loveholidays」訂購度假行程。她於4月12日帶著女兒、孫子飛往突尼西亞，但當她入住四星級飯店後，發現飯店內有大量坐輪椅的長者。

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當她向櫃檯詢問時，才發現這間飯店有一部分是養老院。哈斯蘭表示，幾乎每五分鐘就有被坐輪椅的老人從她的躺椅旁邊經過。她認為自己被平台誤導，並指出如果事先知道飯店有一部分是養老院，「絕對不會預訂」。目前哈斯蘭已向平台投訴，控訴業者未告知飯店部分區域是養老院，並表示這種環境不適合帶小孩入住。

對此，訂房平台「Loveholidays」回應，表示是在接獲投訴後，才得知飯店有一部分是養老院，目前平台已經下架該飯店，並與住宿供應商在調查中。哈斯蘭強調自己並非歧視長者，但她認為有部分長者會「發出聲音」，讓她覺得不適合家族旅遊。

此外，哈斯蘭指出，訂房平台「Loveholidays」起初拒絕賠償，認為證據不足，不過事件爆發後已經向哈斯蘭道歉，並且全額退款。「Loveholidays」發言人表示，「我們對哈斯蘭女士及其家人在飯店的體驗未達我們一貫標準感到抱歉，我們已立即調查並暫時下架該住宿，並與供應商釐清問題」。飯店方目前尚未發表評論。



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