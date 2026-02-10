砸1980萬舉辦燈會作品挨轟「廢到笑」 花蓮縣府回應了





2026花蓮太平洋燈會7日登場，不過燈區作品「花現15288」近日在網路上引發熱議，有網友質疑該作品外型像「鹹魚」，上網查詢採購網資料，更發現其得標金額為新台幣1980萬元。引來律師林智群酸「廢到笑」。花蓮市民代表莊依婕也質疑燈會品質，批評設計簡陋且材料粗糙。對此，花蓮縣政府回應，該作品並非主燈，1980萬經費涵蓋範圍包括整體策展、燈區藝術裝置、電力、煙火活動等等，尊重並理解各界觀看角度與審美感受。

莊依婕日前表示，「高雄有鹹蛋超人力霸王，我們卻只剩鹹魚一隻」，大酸「花現15288」作品外型像鹹魚，批評花蓮縣府「把花蓮搞的又臭又鹹」。律師林智群也在臉書po文酸「花蓮燈會預算1980萬元，主燈長這樣，真的是廢到笑」。

對此，花蓮縣政府昨（9日）澄清，引發網路熱議的作品「花現15288」並非主燈，而是燈區創作之一，網友查到的1980萬元經費是本屆燈會總經費，包含整體策展、燈區藝術裝置、電力與公共安全、街頭藝人展演活動、宣傳海報與各種文宣產品設計（福袋、冰箱貼等）、小提燈、煙火活動、元宵燈謎活動、AR科技應用等，且提供1個月展期維護，以及與在地商圈共創共榮的整體規劃，並非是單一主燈製作。

縣府說明，今年花蓮太平洋燈會主燈名稱為「花好」，意為花蓮正好、好事回歸，象徵祝福與希望，並以花蓮疊石、北迴歸線為整體意象。該主燈是由台南藝術大學建築藝術研究所的師生共同打造，透過光飾裝置來演繹馬年的意象，並搭配風車的設計，隨著自然風向的轉動，增添燈會的互動性與趣味性。

對於燈區作品引發熱議，縣府表示，民眾、遊客與鄉親的不同感受與解讀，都一向抱持尊重態度。藝術本就允許討論、也允許不一樣的理解方式。縣府將持續以尊重藝術專業、包容多元聲音的態度，推動公共藝術與城市美學。

