砸2億在鹿港「蚊子公園」蓋宗教文化館？彰縣議員斥「本末倒置」
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港生態公園於23年前斥資1億元打造，迄今仍撕不去「蚊子公園」的標籤。縣府計畫砸2億元在此興建「宗教文化館」，引發縣議員高度質疑。李成濟表示，設館定位應該先界定清楚；藍駿宇強調，興建展館地方都歡迎，但是地點選在公園，實在「本末倒置」。
縣府民政處表示，彰化建縣迄今300多年，為呈現寺廟文化多元宗教風貌，計畫在鹿港興建「宗教文化館」，目前挑中的縣有地是鹿港鎮建國段221號，即佔地約2.8公頃鹿港生態公園，基地選在亞太渡假村後方1000坪以內土地。
民政處指出，今年先動用預備金350萬元進行可行性評估，就地點、展示內容等部分進行評估。工程經費預計2億元，將分4期編列，2026年編列3000萬元。
藍駿宇表示，縣府要蓋展館、要在地方建設，鄉親都是伸出歡迎手臂，但應該要有完善規劃才對，並非匆匆忙忙就說要蓋，地方完全不知情，尤其挑選的地點竟然選在公園，令人覺得「本末倒置」，公園應該就是公園才對。
李成濟強調，縣府要花2億元蓋「宗教文化館」，宗教範圍很廣，不是只有道教、佛教或是基督教，設館方向與定位完全搞不清楚、也說不明白，就要進行可行性評估，讓人難以理解。
更多自由時報報導
動保處鄭姓人員11／2逕赴案例場清消 台中市政府將嚴處
雨一直下！北部明後天雨勢較大 週四起回暖天氣好轉
獨家》中市府擅闖清消恐造成採檢「偽陰性」 專家分析原因一次看
中市府私自進場清消「明採樣恐偽陰性」陳駿季轟：為何如此魯莽
其他人也在看
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 3 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 7 小時前
王力宏與Ella合唱〈Super Star〉因版權下架 團隊砸錢大和解
王力宏日期在中國大陸深圳，舉辦《最好的地方》演唱會，與嘉賓Ella陳嘉樺合唱S.H.E經典歌曲〈Super Star〉，現場版MV於10月30日因版權問題無預警下架，時隔48小時後，團隊與版權方達成共識，經紀人楊文傑說：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 8 小時前
世界大賽／「威脅打斷我的腿」 藍鳥錯失封王！球迷崩潰怪他沒跑再見分
世界大賽G7峰迴路轉，最終由道奇摘下冠軍完成連霸，賽後外媒分析藍鳥錯失奪冠的原因，其中9局下三壘跑者凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）未能跑回再見分的一球更是被放大討論，甚至還被球迷用惡意的言語攻擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫
三立3日舉辦新劇的發佈會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」 醫：1錠多種成分增猝死風險
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。中天新聞網 ・ 2 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
世界大賽／這輩子沒這麼慌過 看山本由伸拆彈！貝茲曝「自我催眠」放鬆
2025年世界大賽一路戰到搶7，最終由道奇逆轉封王抱走冠軍，11局下策動再見雙殺的貝茲（Mookie Betts）賽後受訪時還餘悸猶存，直呼「這輩子在球場上從未這麼緊張過。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反
洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違緯來體育台 ・ 8 小時前
MLB/道奇2連霸再添和製重砲？ 美媒：洋基也想搶村上宗隆
道奇昨（2日）才剛在世界大賽衛冕，隊史首度2連霸，但賽後全隊共有7名球員將投身自由市場，而美國媒體也傳出道奇有意爭取日本職棒養樂多強打村上宗隆，希望能順利延攬這門和製重砲。中天新聞網 ・ 2 小時前