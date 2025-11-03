砸2億在鹿港「蚊子公園」蓋宗教文化館？彰縣議員斥「本末倒置」

彰化縣政府計畫在鹿港生態公園蓋「宗教文化館」，基地位址選在亞太渡假村後方。(資料照，記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港生態公園於23年前斥資1億元打造，迄今仍撕不去「蚊子公園」的標籤。縣府計畫砸2億元在此興建「宗教文化館」，引發縣議員高度質疑。李成濟表示，設館定位應該先界定清楚；藍駿宇強調，興建展館地方都歡迎，但是地點選在公園，實在「本末倒置」。

縣府民政處表示，彰化建縣迄今300多年，為呈現寺廟文化多元宗教風貌，計畫在鹿港興建「宗教文化館」，目前挑中的縣有地是鹿港鎮建國段221號，即佔地約2.8公頃鹿港生態公園，基地選在亞太渡假村後方1000坪以內土地。

民政處指出，今年先動用預備金350萬元進行可行性評估，就地點、展示內容等部分進行評估。工程經費預計2億元，將分4期編列，2026年編列3000萬元。

藍駿宇表示，縣府要蓋展館、要在地方建設，鄉親都是伸出歡迎手臂，但應該要有完善規劃才對，並非匆匆忙忙就說要蓋，地方完全不知情，尤其挑選的地點竟然選在公園，令人覺得「本末倒置」，公園應該就是公園才對。

李成濟強調，縣府要花2億元蓋「宗教文化館」，宗教範圍很廣，不是只有道教、佛教或是基督教，設館方向與定位完全搞不清楚、也說不明白，就要進行可行性評估，讓人難以理解。

