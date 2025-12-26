砸2.3億調升7項新生兒手術點數、3給付 健保署明年Q1上路盼留人才

兒科及重症醫事人力陸續出走，引爆醫師人力荒，為了留住專業人才，健保署通過包含兒科相關診察費給付加成，預計將挹注2.3億元台幣。

因應兒科還有重症醫事人力的出走潮，健保署打算要陸續調升支付項目，最主要的目的就是希望能夠提升人力投入的誘因，昨（25）天召開「全民健保醫療服務給付項目以及支付標準」的共同擬定會議。

在會中通過三項決議，第一個主要就是加護病房住院診察費，兒科專科醫師會再加計20%；如果是未滿2歲的兒童，一般病房住院的診察費會再加成，從原本的30%調升到60%；而未滿6歲的精神科，日間住院治療費支付點數也會從原本的83%提升到85%，另外也會再調升7項新生兒重大的手術支付點數。

針對這些項目，健保署預計將挹注將近2.3億元，相關支付在調整之後也會陸續公告等行政程序，預期在明年第一季就會正式實施，而本次共擬會通過提升給付項目，多是為人力出走潮的科別，之後也會再陸續找各個醫學會進行討論。

