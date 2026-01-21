砸20億吃宇智 光寶科搶AI大商機

AI浪潮把網路基礎建設推上前線，光寶科21日深夜出手，宣布斥資逾20億元公開收購宇智，董事長宋明峰表示，此舉為及早布局AI驅動的網路創新與邊緣運算商機，等同備戰搶5G+和FWA（固定無線接入）商機。

光寶科董事會通過，以每股現金54元公開收購宇智，最低收購20％、最高達100％，收購時間自元月23日至3月12日，此收購條件成就為實際應賣股數達最低收購數量門檻。

AI把網路壓力推到臨界點

資料中心擴張、AI模型運算量暴增，讓行動網路與接取網路承受前所未見的流量壓力。業界指出，傳統網路升級速度已追不上需求，必須導入AI進行即時調度與優化，才能維持低延遲與穩定度，這也讓5G+與FWA站上舞台中央。

相較全面鋪設光纖，FWA被視為快速補足高速連線的解方，透過無線方式提供寬頻服務，不僅部署快、成本相對可控，更適合搭配AI做流量管理。光寶科選擇此刻收購宇智，等同押注「最後一哩」升級商機，並為旗下通訊版圖，補足5G+和FWA這2塊拼圖。

宇智補位 產品與研發一次到齊

宇智長期深耕FWA與網通設備，產品線涵蓋路由器、交換機、小型基地台與AIO（小型基站）等方案，並握完整研發團隊。順利收購後，光寶科可迅速補齊前端網通能力，與既有系統整合、電源與運算優勢形成互補，縮短切入市場的磨合期。

近年光寶科積極轉型，淡化單一零組件角色，轉而提供整合式解決方案。此次收購案，被視為把網通前線納入版圖，與AI運算、邊緣設備與智慧能源形成串聯，提升客戶黏著度與長期合約機會。

宋明峰強調，這樁收購案是為了及早因應AI驅動的網路創新與邊緣運算加速發展。他話語不重，卻清楚點出方向：當網路架構進入重整期，先卡位者，才有資格談下一輪成長。

根據公開資訊觀測站指出，宇智去年營收達20億元，較前一年衰退0.56％。宇智表示，已接獲光寶科公開收購股票的通知，但下一步是否下櫃？光寶科重訊記者會未給答案。