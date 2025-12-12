砸200萬拚買房基金翻倍！ 一度慘賠40%超崩潰 他勸世：夢裡都綠K





有人覺得靠薪水存錢太慢，想藉著股市快速獲利，卻可能陷入危機。有網友表示自己曾存了兩百萬買房基金，想靠炒股讓資金翻倍，之後卻經歷帳面虧損近80萬的壓力，引發熱議。



該名網友在論壇Dcard上以「差點把老婆的買房基金賠光」為題發表一篇「勸世文」，表示自己之前預計2到3年要買房，也存了兩百萬頭期款，看到身邊同事投資股票「隨便買隨便賺」，讓他也動心加入，原本是想著炒股「把200萬翻成400萬」，就能大幅降低房貸壓力。起初確實順利賺到錢，甚至一度還覺得自己是投資高手，但2022年空頭來襲，他沒有停損，想著要持續攤平，卻變成「一路向下接刀」，最慘時帳面虧損近40%，近80萬直接蒸發。

▼原PO原本存了兩百萬的買房基金，想透過股市將這筆錢翻倍減輕房貸壓力，起初順利賺到一些錢，沒想到之後卻「一路向下接刀」，帳面虧損一度達到40%。（示意圖／取自Pexels）



然而，同時間不知情的女友正熱烈看房、研究區域行情，也不時會找他討論，他只能裝作鎮定，內心壓力卻越來越大：「心裡全是冷汗，晚上做夢都是綠K線」，感嘆「那段時間簡直活在地獄裡」。為了把錢贏回來，他開始每天當沖，結果越做越短，心態越做越崩，臉色差到連家人都問他是否生病了。直到某天他意識到「再這樣下去不只錢沒了，婚也結不成」，才逼自己停手兩個月，並被一句話點醒：「看不懂的行情不要做，那是賭博」，才徹底醒悟，自己當時是為了回本已經著魔的地步。之後開始重新學習基本面、嚴守紀律，雖尚未完全補回虧損，但帳戶正緩步墊高，也不會再因為盤勢心慌，他以自身經歷提醒正處於虧損的人：「承認不懂並不可恥；可恥的是不懂卻硬賭，還把家人的未來押上去」。

▼原PO一度想靠當沖彌補虧損，卻身心俱疲，後來終於醒悟，重新學習基本面並嚴守紀錄，才逐步減輕虧損。（示意圖／取自pixabay）

此貼文吸引許多網友留言討論，不少人對於在股市賠錢的壓力感到心有戚戚焉：「我也曾賠到不敢跟女友講，快被心理壓力逼瘋」、「每天回家演沒事的樣子，那種壓力超可怕」、「那種每天盯K線到失眠的日子，真的像地獄」、「當沖真的會把人心態做壞，完全懂... 真的不要賠上自己的人生」、「當沖真的非人哉，一般上班族根本玩不贏.... 我也是賠了快50萬才認清自己沒那個天份，乖乖做波段才開始睡得著覺」、「我是最近才剛進入股市，原本前陣子大漲超開心，結果一加碼又下跌了，我超哭... 果然沒研究真的不要亂投資」

也有網友同樣勸世：「不是專家定期定額買大盤指數就好，長期投資持續買進長時間一定高機率比你買個股好」、「很多悲劇都是『不肯停損』開始的，你講得很實在，大家還是要找對人學」。

（封面示意圖／取自Pexels）

