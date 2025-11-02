砸2400億買66架F-16V「0交機」！專家曝美國軍工危機

台灣2019年以約2472億元向美國採購66架F-16V戰機，原定於2027年完成交機，但至今尚未交付任何一架。專家指出，這一延遲不僅是單一軍購案的問題，而是美國軍工體系結構性危機的警訊。

圖為F-16V戰機。（示意圖/美聯社）

臉書專頁「世界特種部隊與軍武資料庫」上月31日在臉書PO出一篇「國軍F-16V軍購案大跳票原因之一 台灣竟成美國通膨的間接受害者！？」的文章表示，2025年10月底，我國空軍的「鳳翔專案」本該在今年起分批接收的66架全新F-16V戰機（Block 70），至今交機數量仍是「零」。這筆高達2,472億元的鉅額軍購，原定2026年底全數到位，如今看來已是「不可能的任務」。

廣告 廣告

該粉專指出，有立委質詢爆出，美方軍售積欠我國總額已高達6,590億元，F-16V延宕案最為嚴重。「過去美國對台軍售，即便有延遲，也未如此離譜」。該粉專指出，「一葉知秋，這不只是單一軍購案的跳票，而是美國軍工體系結構性危機的警訊」。

台灣向美國採購66架F-16V戰機，卻至今遲遲未交機。（示意圖/資料照）

該粉專認為，F-16V的延遲並非單一因素。最初（2023-2024年），美方將延誤歸咎於Block 70複雜的「飛行控制軟體」整合問題，這與F-35的「技術更新3」（TR-3）升級困境如出一轍，屬「技術瓶頸」。然而，軟體問題尚未完全克服，新的「生產瓶頸」已浮上檯面。據空軍參謀長李慶然中將上月23日向立法院的報告，目前僅有10架F-16V預計能在年底前組裝完畢並試飛，但確切交付時程未定。問題癥結點，直指洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）在南卡羅來納州格林維爾（Greenville）的生產線，正疲於應付全球訂單，而人力短缺導致產能無法拉升。

該粉專進一步指出，美國軍工巨頭正遭遇嚴重的人才斷層，產線無法全速運轉。過去一年，罷工潮席捲了美國國防工業。然而這些衝突只是冰山一角，更嚴重的是「高離職率」。根據人力招募公司Acara的調查，2023年美國國防與航太產業的年離職率高達13%，遠遠拋離全國平均的3.8%。然而，導致罷工與高離職率的背後推手，正是美國的持續高通膨。熟練技術工人的薪資漲幅（如3%），完全被飆升的物價（如12%）和高昂的醫療、租屋成本吞噬。與此同時，軍工巨頭卻將巨額利潤優先用於股票回購與發放股息，以取悅華爾街投資人，而非投資在留住核心技術人才上。這場危機的受害者不只台灣。它已演變成美國的國安問題，連五角大廈自己都身受其害。美軍自用的地獄火（Hellfire）飛彈、標槍（Javelin）反坦克飛彈等，同樣在排隊等交貨。

此外，該粉專強調，行政院長卓榮泰喊出「究責求償」，但國防部已坦言「合約沒有求償機制」。台灣的軍購案是透過美國的「外國軍售」（FMS）管道，合約極為嚴苛。美方可將供應鏈問題、勞工短缺等歸類於「不可抗力」因素。實務上，除非能證明美方有嚴重違約或疏失，否則幾乎不可能獲得賠償。台灣恐怕只能持續催促，並成為這場遠在天邊的美國通膨風暴的買單者之一。

延伸閱讀

未提台灣！習近平會李在明提4建議 稱「中韓是分不開的夥伴」

台北艦成軍、西拉雅號下水！賴清德：象徵台灣守護海洋決心

立冬財運大爆發！雞、猴、龍3生肖迎貴人 年末財源滾滾