砸3.5萬捍衛台大校譽！電機系學長發400份雞排 真實身分曝光

有網友匿名預測颱風假翻車，卻未兌現送雞排承諾，有位台大電機系的校友看不下去，昨天現身台大發放400份雞排。（鏡新聞提供）

有位網友在臉書粉專「黑特帝大」匿名投稿，稱賭上大氣系的招牌，結果颱風假預測大翻車，最後還未兌現送雞排祭品文，讓許多民眾排隊被放鳥。有台大電機系的校友看不下去，昨（17）日下午他拿著400份雞排現身台大校園發放，事後有網友發現他是真實身分，其實是位Youtube創作者，頻道「雷夢遊戲頻道-檸檬愛玉」目前擁有1.6萬粉絲數訂閱。

先前鳳凰颱風來襲前，有位自稱台大大氣系的網友在臉書粉專「黑特帝大」匿名投稿，預測11月12至14日「台北至少放兩天颱風假！」結果台北市那幾天都宣布照常上班上課。該名網友預測翻車後，有不少網友期待他兌現發送雞排的承諾，不過11月16日中午12點，卻沒有任何人現身台大校園發放雞排，現場排隊400人被放鳥。

後來有位男性網友看不下去，在Threads曬出自己已失效的台大學生證，提到身為台大校友必須捍衛母校的尊嚴，預告將17日下午3點在台大會發放400份雞排，他還向學弟妹們喊話，「這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這400份雞排。」

昨天約定發放時間一到，該名台大校友果真現身發放雞排，他接受媒體訪問時直呼，「酸民嗆台大讓他看不下去，對學校造成的傷害，還是想出來維護一下。」有記者詢問這一次總共花了多少錢，該名校友透露大約3.5萬元左右。

有眼尖的網友發現發放雞排的台大校友，其實是位Youtube創作者，本尊也用貼圖回應對方。（翻攝YT／ 雷夢遊戲頻道-檸檬愛玉）

後來有眼尖的網友發現，該名台大校友疑似就是Youtube「雷夢遊戲頻道-檸檬愛玉」頻道的創作者，有人留言詢問「剛剛看到新聞發雞排的 真的好像你們喔😂😂希望真的是你們❤」，本尊以笑臉跟讚的貼圖回應對方，間接證實自己的身分。

