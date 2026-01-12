砸3.7億！健保給付再擴大 兒童癌症質子治療首納入「年省百萬」

中央健康保險署署長陳亮妤宣布，自今年1月1日起推動三項新給付方案，包括「高血脂醫療給付改善方案」、新增「兒童癌症質子治療」給付，以及「重大外傷急診手術與處置」加成給付，整體投入約3.7億元預算，預計每年約3.4萬人可獲得照護，涵蓋範圍橫跨慢性病管理、兒童癌症治療與急重症醫療三大領域。

中央健康保險署署長陳亮妤宣布，自今年1月1日起推動三項新給付方案，整體投入約3.7億元預算。（圖／資料照）

台灣放射腫瘤學會理事長趙興隆指出，質子治療運用高能量質子束精準攻擊腫瘤部位，能有效摧毀癌細胞，同時大幅減少對周邊正常組織的損傷。相較於傳統放射線治療，此療法副作用較低，也能降低日後產生續發性二次癌症的風險，對於身體仍在發育階段的兒童患者特別重要。

陳亮妤說明，健保此次針對兒童癌症新增三種等級的質子治療給付項目，低度、中度與高度治療的支付點數分別訂為67.6萬點、103萬點與126萬點，估計每年約有100名兒童癌症病患可受惠，健保將挹注約1.05億點經費。

在心血管疾病防治方面，中華民國心臟學會理事長李貽恒表示，動脈粥狀硬化心血管疾病長期位居國人十大死因榜單，其中心臟疾病排名第二、腦血管疾病位居第四，而低密度膽固醇升高正是最關鍵的危險因子。若控制不當，容易引發心肌梗塞、中風等次發性事件，導致死亡與失能。

健保署自2023年起與9大醫學會攜手推動「高血脂醫療給付改善方案」，建立動脈粥狀硬化心血管疾病風險分級制度與台灣血脂管理臨床路徑共識，鼓勵醫療院所依循指引，針對「極高風險」與「非常高風險」患者進行追蹤與治療。方案設計包含收案照護費500點至2000點，以及成功轉介費1000點，健保挹注約1.13億點。

病患在急診就醫後2小時內接受特定放射線診療、治療處置者，醫療支付點數可加成100%;若於2至4小時內完成，則加成60%，預計挹注約1.54億點經費。 （示意圖／Pixabay）

針對重大外傷急救量能強化部分，健保同步推出加成給付機制。病患在急診就醫後2小時內接受特定放射線診療、治療處置、手術與麻醉者，醫療支付點數可加成100%;若於2至4小時內完成，則加成60%，預計挹注約1.54億點經費。

台灣外傷醫學會秘書長郭令偉表示，學會長期爭取急重症照護合理給付，此次加成費用規範將優先分配給第一線執行人員，有助回應急診與外傷醫療人員高強度投入的辛勞。

健保署強調，未來將持續配合臨床需求與醫療科技發展，滾動檢討給付項目與預算配置，攜手醫界與付費者代表，提升醫療品質與可近性，朝「健康台灣」目標邁進。

