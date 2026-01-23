砸32億取得東科35%股權！佳世達今亮燈漲停

▲佳世達今日開盤急拉漲停，衝上28.2元，成交量已破萬張。（圖╱明基佳世達提供）

[NOWnews今日新聞] 佳世達昨日宣布，以32億元購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY（5225）約35%股權，跨入聲學高價值產業鏈，消息激勵佳世達今（23）日開盤急拉漲停，衝上28.2元，成交量已破萬張，早盤有超過7000張排隊等買。

佳世達今日早盤即衝上漲停，鎖死在28.2元，拉出一根漲停，早盤持續湧入買盤，可見因其收購消息氣勢之旺。

佳世達科技昨日董事會通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科控股股份有限公司約35%股權。藉此投資案，跨入聲學高價值產業鏈，同時結合智慧製造及高階影像市場的優勢，攜手東科拓展聲學與高階影音市場，強化視聽合一與身歷其境的沉浸式體驗。

廣告 廣告

佳世達董事長陳其宏表示，此次投資是完善集團「視聽合一」的關鍵拼圖。藉由既有的影像優勢，結合東科的專業聲學能力，可精準駕馭音場，讓動作片的爆炸衝擊感或演奏會的臨場包圍感等影音完美呈現。未來，將再整合AI賦能，並延伸至助聽器等健康照護應用，持續提升集團影音布局的精度與廣度。

東科為全球領先影音揚聲器系統製造商，具備50年聲學的卓越經驗。專注於聲學模組、喇叭單體、音訊系統以至智慧音箱、智慧穿戴等的研發和製造，擁有200多位聲學、電子、軟硬體及系統等專業工程師，提供世界一流的聲學技術解決方案。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

佳世達跨界搶聲學！董事會通過投資案 砸約32億取得東科35%股權

佳世達晚間8點重訊 市場關注牽動營運與資本規劃

佳世達子公司港交所主板明掛牌 明基醫院發行價每股9.34港元