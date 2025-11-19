「砸360萬閃兵」被求刑1年！ 王大陸黑帽、口罩低調出庭

因藝人王大陸涉嫌花費360萬元找上「閃兵集團」，企圖利用偽造體檢報告閃兵，引發演藝圈閃兵風暴後，檢方依偽造文書罪起訴王大陸，近日向新北地院提補充理由書，對王大陸具體求刑1年。新北地院今（18）日上午首度傳喚王大陸出庭應訊，他在律師陪同下，低調現身新北地院。

藝人王大陸涉閃兵案今日首開庭。（圖／資料照片）

據了解，王大陸頭戴黑帽、黑口罩，身穿白T搭配黑色短外套，以及灰色寬長褲，左手撐傘、右手拿水，眼神散發出疲憊感。面對媒體詢問是否會擔心被求刑1年或是被勒索，王大陸不發一語，在2名律師陪同下快步走進法院等候開庭。

廣告 廣告

全案緣起於永和分局偵辦詐騙案，在2名車手的手機中發現有大量體檢報告，更赫見藝人王大陸名字也在其中，報請檢察官指揮偵辦，一舉破獲以陳志明為首的「閃兵集團」。陳志明被控涉長期收費指點役男裝病閃兵，例如體檢時憋氣提高血壓數據，並於醫院配發當事人血壓機24小時背負身上監測時，由陳志明本人或找手下代背，製造符合免役條件的高血壓症狀，每件收費數十萬元到數百萬元。

王大陸供稱，透過朋友介紹，去年付360萬元給陳志明造假，但陳志明出庭表示只收王大陸260萬元，其中200萬元現金到對方家裡一對一面交，其餘60萬元匯款。法官訊問陳志明是否聲請傳喚王大陸對質，陳志明卻說不要，公訴檢察官主動聲請傳喚王大陸作證查清楚，法官准許，將由檢方主詰問、陳志明反詰問。

由於王大陸被發現閃兵後即刻按規定入伍服替代役，不構成《妨害兵役治罪條例》，但仍依照偽造文書補求刑1年。檢警更在王大陸手機中查出多起案外案，如不會開特斯拉車門就毆打司機，涉嫌查陳志明個資、在監情形，另外替直播主女友闕沐軒查潘姓債主個資，找人找上潘男胞姊討債。

新北地檢署14日再度起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰（小杰）等5人，遭檢方建請求刑2年8個月。檢察官表示，考量其等法定役期均為1年10個月，建請法院量處有期徒刑2年8個月之刑。由於閃兵事件引發爭議，對社會造成不良影響，檢方也說出重話。

針對第一波閃兵案調查對象未被求刑，檢方日前也提出補充理由書給新北地院，依照4個月役期者求刑1年、1年役期者求刑2年2個月標準辦理。檢警目前共發動3波拘提行動，連同自首藝人在內，已有18名藝人捲入其中，包括王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人均已被起訴。據了解，自閃兵風波爆發後，日前金鐘視帝薛仕凌、藝人阿達也主動自首說明案情，檢警也不排除未來將會有第4波拘提行動。

延伸閱讀

新北雙溪102線土石崩落雙向交通中斷！搶修通車時間曝

台中物流車卸貨撞機車 騎士頭部變形慘死...女乘客重傷

影/台中乘客開車門撞機車害騎士噴飛倒地 最高罰4800

更多熱門影音：

王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光

周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁

胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火