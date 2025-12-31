砸39萬打醫美針「嘴歪臉紫」！她崩潰求助結局超展開 記者全傻眼

大陸河南省鄭州市一名女子近日因醫美糾紛找上媒體投訴，引發外界關注。（圖／翻攝自河南電視台）

大陸河南省鄭州市一名女子近日因醫美糾紛找上媒體投訴，引發外界關注。陳姓女子為了改善外貌，前後在一家整形機構花費約人民幣8萬7000元（約新台幣39萬元），接受注射類醫美療程，未料不僅未達預期效果，第三次施打後隔天更出現嘴型歪斜、臉部瘀青等狀況，身心大受打擊。

河南電視台節目《小莉幫忙》報導，陳女士表示，當初選擇該醫美機構，是希望透過專業療程提升外貌，沒想到照鏡子時卻發現嘴巴明顯歪斜，臉部還出現大片瘀青，外出時甚至被誤會身體出狀況。花費高額卻換來反效果，讓她與家人難以接受。

事發後，陳女與家屬曾多次與整形機構協商，但未能達成共識，於是決定向媒體求助，希望透過公開事件維護自身權益。面對媒體詢問，負責人並未清楚說明當初施打的具體內容，也未正面回應造成外觀異常的原因，僅反覆強調所有療程過程與狀況皆有記載於病歷中。

正當院方準備出示相關資料時，情勢卻出現轉折。負責人將陳女私下請至一旁溝通；短暫交談後，當事人態度明顯轉變，表示不再透過媒體曝光事件，並要求將病歷封存，改以私下方式處理糾紛，讓在場記者相當錯愕。

事件引發網友熱議，不少人對當事人臨時改變立場感到不解；也有人認為，醫美消費風險高，相關糾紛仍應審慎看待，避免類似情況再度發生。

