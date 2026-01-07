砸4千萬翻修卻傳停業？ 吳宗憲親解「老唐牛肉麵」最新狀況：一月中旬回歸

吳宗憲澄清「老唐牛肉麵」並未停業，只是進行內部整修，預告很快恢復營運。（圖／侯世駿攝）

綜藝天王吳宗憲近年積極拓展副業，2023年不忍台南老字號「老唐牛肉麵」走入歷史，斥資4千萬元買下並重新整修，由兒子鹿希派接手經營，並邀請女友盧鼎惠共同打理，於2024年重新開幕後吸引大批人潮。然而近日卻有網友發現，該店在Google地圖上標示為「暫停營業」，引發外界關注。對此，吳宗憲親自出面澄清。

吳宗憲今（7日）受訪表示：「生意那麼好，怎麼可能停業？我好不容易才把它支持下來。而且2025年的營收也相當不錯。」他強調，店面只是因整修暫停營運，並非歇業，預計將於1月中旬重新對外開放。

老唐牛肉麵創立於台南，擁有逾半世紀歷史，原本因營運問題一度面臨熄燈。吳宗憲買下後，結合品牌傳統與現代經營策略，讓這間老店重新煥發新生。鹿希派接手經營後，投入大量心力學習與調整，外界普遍給予肯定。

鹿希派過去以嘻哈音樂出道，曾對父親的光環感到壓力，隨著參與實境節目與踏入餐飲業後，他也坦言：「憲哥的名字真好用！」如今談起經營老唐的心得，他笑說：「談生意比上節目還需要厚臉皮，現在反而會用爸爸的名氣保護自己。」

至於老唐牛肉麵的年終獎金是否發放？吳宗憲則低調回應：「這個要問鹿希派。」儘管短暫歇業引起疑慮，吳宗憲與鹿希派父子皆表示老唐將持續經營，裝修完成後將以更完善的樣貌回歸。

吳宗憲與鹿希派父子檔攜手經營老唐牛肉麵，近日店面因裝修暫時停業，預計1月中旬重新開幕。（圖／翻攝自Google）

