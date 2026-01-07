砸4千萬！老唐牛肉麵「暫停營業」 吳宗憲、鹿希派回應了

「老唐牛肉麵」爆停業，吳宗憲、鹿希派回應了。（圖／翻攝自吳宗憲臉書、鹿希派IG）





綜藝天王吳宗憲砸下4000萬買下原本將歇業的知名美食「老唐牛肉麵」，並交由兒子鹿希經營。未料近日卻有網友發現，Google地圖上顯示暫停營業，掀起各界討論。對此，吳宗憲和鹿希派都回應了。

吳宗憲被問到歇業問題，輕鬆表示因為內部正在裝修，至於何時會再營業，「可能幾天就OK了。」而鹿希派則透過經紀人證實，目前台南老唐牛肉麵正在整修中，「預計三月重新開幕。」

鹿希派經紀人進一步提到，「屆時將有非常優惠的活動回饋給老饕，正式開業前會先恢復外送及外帶服務，希望可以盡快再與大家見面。」另外，鹿希派也發文澄清並沒有倒閉，「為了提供更好的用餐環境與品質，台南店目前正緊鑼密鼓地進行內部整修。」期望未來以全新面貌，繼續服務台南的鄉親。



