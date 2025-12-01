砸4百萬買毛胚屋！開門驚見「陌生人偷家」水電全通 她傻眼：馬桶都裝了

女子花了人民幣百萬餘元（約新台幣443萬餘元）買新房，不料驗屋時發現尚未交付使用的毛胚屋，竟被陌生人提前入住。（圖／翻攝自揚子晚報）

大陸四川省綿陽市近日發生一起離奇事件。一名女子花了人民幣百萬餘元（約新台幣443萬餘元）買新房，不料驗屋時發現尚未交付使用的毛胚屋，竟被陌生人提前入住。當事人PO出的影片顯示，屋主一推開門便看到屋內水電全通，冰箱、衛浴設備已裝好，甚至主臥還被人擺床鋪，明顯有居住過的痕跡。

《揚子晚報》報導，當事人張女表示，她當時接到開發商通知前往驗屋，原以為只是查看毛胚屋的完工狀況，誰知一進門便發現有陌生人擅自入住。她指出，屋內不僅水電正常使用，主臥室更被安置了床鋪，主臥浴室還被加裝了蹲式馬桶」。

廣告 廣告

張女氣憤地說，「我自己都還沒住進來，你就先住了。四個臥室不選，偏偏選主臥，還給我安了個廁所。」更誇張的是，開發商銷售人員竟回應稱，這是「合理的」，並表示再過幾天「他們就會騰房」，態度淡然，讓張女難以接受。

女子花了人民幣百萬餘元（約新台幣443萬餘元）買新房，不料驗屋時發現尚未交付使用的毛胚屋，竟被陌生人提前入住。（圖／翻攝自揚子晚報）

針對此類情況，河南澤槿律師事務所主任付建說明，開發商在通知業主驗房前，有義務確保房屋處於合同約定的完好狀態。而張女的新房被陌生人私自居住，甚至被擅自加裝蹲坑，不僅屬於開發商管理不當、未履行交付責任，也違反購房合同關於提供「新房、完好」狀態的核心目的，因此屬於根本性違約。

付建表示，若開發商無法給出合理說明或補救，張女完全可以依法主張退房、賠償等權益。目前，張女已向仲介要求退房，但尚未獲得明確答覆，如協商不成，不排除會走法律途徑維護自身權益。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

穿西裝不是最大咖！律師靠「1穿著」認出辦公室key man 一票狂點頭

醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果