砸4.6億蓋的！陸「人造月亮」不到百天熄燈 資金斷鏈淪蚊子館

大陸貴州六盤水盤州市中央森林公園內的月亮山山頂，矗立著一座高約100米、球體直徑達40米的「人造月亮」，被當地視為地標性建築。這座曾被譽為「全世界最大的人造月亮」的建築，卻在運營不足百日後便停運至今，目前已被納入閒置資產盤活項目。

全球最大「人造月亮」位於貴州，現已停運。（圖／翻攝紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，這座「人造月亮」綜合體於2020年底初步建設完成，截至今年8月，項目建設工程總造價已超過1.07億元人民幣（約4.6億元新台幣）。然而，記者現場走訪發現，該綜合體目前處於閒置狀態，通往此地的山路也已被封鎖，無法正常進入。現場遺留的建築廢棄物隨處可見，建築物也因經年無人管護而變得鏽蝕。綜合體外的路邊告示牌上張貼著「場地維修中，暫不對外開放」標語。

盤州市住房和城鄉建設局一名工作人員回應表示，該項目作為市政工程，確已被納入閒置資產盤活項目。該工作人員進一步解釋，項目此前因建設單位資金欠缺，加上存在消防質量、工程建造手續不足等問題而被擱置。

「人造月亮」此前夜間亮燈效果。（圖／翻攝紅星新聞）

公開資料顯示，該項目總建築面積達4354.49平方公尺。依原設計方案，人造月亮球體內還設有超400平方公尺的環形餐廳，另有飯店客房9個，站在「月亮」下的玻璃懸空觀景區，可俯瞰整個盤州城區。不過，記者注意到，近期盤州市自然資源局官網上已有多份有關該項目的許可手續正在公示。這可能意味著該項目有望重新啟動。

建設單位貴州宏財公司一名知情者透露，因企業資金壓力，公司希望能招商，找到新合作方注資，共同投資盤活該項目。但該知情者也表示，目前暫無法確定具體重建時間，項目何時能重新運營仍是未知數。

